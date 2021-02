Les États-Unis se lancent dans la plus grande expérience économique depuis les années 80 – ils sont prêts à laisser l’inflation dépasser l’objectif fixé, car ils mettent en place d’énormes mesures de relance budgétaire et monétaire. Sous l’administration Trump, la Fed a agi rapidement et a ouvert des lignes de swap en USD avec d’autres grandes banques centrales dans le monde. L’idée était d’inonder les marchés financiers avec suffisamment de dollars pour que les tensions sur le système s’atténuent. Ils l’ont fait – le programme a connu un succès massif.

Ensuite, le Congrès a mis en place un plan de relance budgétaire impressionnant. Les chèques directs, ou l’argent hélicoptère, comme les économies appellent le phénomène, sont arrivés rapidement sous la forme de chèques hebdomadaires envoyés aux Américains. Pourtant, toutes les mesures prises en 2020 éclipsent ce qui est sur le point d’arriver. Conjuguées au nouveau mandat de la Fed sur l’objectif d’inflation moyenne (AIT), les craintes d’une inflation excessive s’accentuent.

Parier contre toute attente

Depuis les années 80, les banques centrales du monde entier craignent l’inflation. Dans le cadre du mandat de chaque banque centrale des économies avancées, l’inflation est souhaitée autour de 2 %, légèrement plus ou moins, selon la juridiction.

Soudain, les États-Unis parient contre ce qu’ils ont représenté au cours des quatre dernières décennies. Ce signal, émis par la banque centrale la plus proactive du monde, est un signal que les économistes et les traders ne voudraient pas ignorer.

Sous la direction de Ben Bernanke, la Fed s’est engagée dans des mesures non conventionnelles au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009. Pensez ici à l’assouplissement quantitatif (QE), à l’argent hélicoptère et à toute autre mesure qui va au-delà de la simple baisse des taux à la limite inférieure.

Cela a bien fonctionné pendant un certain temps, mais nous voici, dix ans plus tard, face à un problème plus important : la reprise économique après une pandémie. Se pourrait-il que les États-Unis jouent un rôle similaire et conduisent le monde vers une nouvelle voie ?

En pariant contre ce qu’ils représentaient au cours des dernières décennies, les États-Unis parient contre les chances de maîtriser une inflation plus élevée. L’histoire montre que la Fed aura du mal à le faire et que l’inflation montrera probablement ses dents même à partir de cette année. Pourtant, au lieu d’agir pour la modérer, l’Amérique double la mise – non seulement la Fed ne fera rien pour y remédier, mais le Congrès est sur le point d’agir encore plus fort que la fois précédente.