Lundi prochain, le 21 décembre, les actions Tesla feront leur entrée dans l’indice S&P 500. Cet événement très attendu est sans précédent et a créé beaucoup d’agitation pour l’administrateur de l’indice. Pour faire de la place à Tesla, le S&P 500 a fait un pas de plus, car Tesla apportera avec lui de la volatilité.

En d’autres termes, à partir de lundi prochain, nous devrions tous oublier la traditionnelle volatilité de l’indice. Une fois que Tesla sera dans le panier, la volatilité changera à jamais. Comment les actions Tesla vont-elles se trader à leur entrée dans l’indice ? Nous savons avec certitude qu’il y a des entreprises qui ont des mandats légaux pour acheter Tesla une fois qu’elles ont été officiellement ajoutées à l’indice. Toutefois, l’histoire nous montre que la simple inclusion dans l’indice ne garantit pas une appréciation du prix.

Néanmoins, Tesla est en hausse de +656,88% YTD, avec une grande partie de l’avance après l’annonce qu’elle fera partie de l’indice S&P 500. Le prix de l’action est-il déjà fixé ?

Le plus grand événement de rééquilibrage des marchés boursiers

Les débuts de lundi prochain sont historiques. Personne n’a jamais essayé d’inclure une entreprise de plus de 550 milliards de dollars dans le S&P 500 auparavant. En raison de la taille monumentale, certains ont suggéré d’ajouter les actions en deux ou même trois épisodes. Au final, elles seront toutes ajoutées en même temps, et la volatilité devrait atteindre des sommets.

Comme nous approchons des vacances de décembre et que de nombreuses sociétés d’investissement sont déjà en vacances ou ne font que surveiller le marché, le risque est que la volatilité du marché soit plus élevée que d’habitude. Si l’on ajoute à cela le fait que les algorithmes de trading achètent et vendent généralement sur la base de corrélations pendant ces périodes, il est probable que la volatilité de l’indice S&P 500 se répercute également sur d’autres marchés, par exemple le marché des changes.

Mais tout le monde n’est pas optimiste sur Tesla. JP Morgan, par exemple, l’une des plus grandes sociétés d’investissement au monde, double ses paris baissiers sur Tesla. En fait, elle avertit même les investisseurs de ne pas ajouter Tesla à leur portefeuille une fois qu’il aura été inclus dans l’indice S&P 500, pour la simple raison que les actions sont dramatiquement surévaluées. JP Morgan le dit très simplement : le multiple des bénéfices de Tesla en termes nominaux est si élevé qu’il dépasse celui de toute entreprise, dans tout secteur, à tout moment de l’histoire.

Les débuts du S&P 500 de lundi entreront certainement dans l’histoire – ce qui est déjà fait, car il s’agit du plus grand rééquilibrage jamais réalisé.