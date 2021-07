La hausse des prix des commodities a entraîné une remontée des devises liées aux commodities, telles que les dollars australien et canadien. À quoi faut-il s’attendre au second semestre ?

Le marché boursier s’est redressé depuis la mise au point de vaccins efficaces contre le virus Covid-19. Pendant ce temps, le dollar américain s’est affaibli par rapport à la plupart de ses homologues du G10.

La baisse du dollar américain a été particulièrement visible par rapport aux devises des commodities. Le dollar australien et le dollar canadien se sont renforcés pendant la pandémie et n’ont que récemment rendu une partie de leurs gains.

Malgré leur faiblesse récente, les devises liées aux commodities trouveront probablement des offres d’achat à chaque baisse. La hausse des prix du pétrole supporte un dollar canadien fort et exerce une pression sur l’inflation. Une inflation plus élevée, d’autre part, soutient la hausse des prix des commodities, qui, à leur tour, supportent le dollar australien. L’Australie est un gros exportateur de matières premières, et les prix à l’exportation australiens semblent durablement forts.

Commodities : Une protection contre l’inflation

Les commodities sont des investissements alternatifs. Elles sont principalement utilisées comme une couverture contre l’inflation, et les devises de commodities ne sont qu’un autre moyen de s’exposer au marché des matières premières.

La récente faiblesse de la paire AUD/USD a commencé au moment où la Fed a publié sa déclaration hawkish lors de la réunion de juin. Plus précisément, le graphique en points des taux d’intérêt de juin a montré que les hausses de taux futures seraient plus nombreuses que ce que prévoyait le marché. En conséquence, le dollar américain a progressé sur tous les fronts, mais les commodities sont restées proches de leurs plus hauts, comme en témoigne par exemple le prix du pétrole.

La Reserve Bank of Australia est confrontée à des pressions inflationnistes, comme toute autre économie du monde développé. Le marché du travail s’est redressé et le taux de croissance économique a rebondi comme dans les autres économies avancées.

En d’autres termes, la force ou la faiblesse future des devises des commodities ne dépendra pas des performances économiques locales, mais de l’évolution future du dollar américain et du prix du pétrole.

Si la Fed parvient à convaincre les marchés qu’une inflation plus élevée est transitoire, cela devrait se traduire par une baisse du prix du pétrole. Jusqu’à ce que cela se produise, les commodities restent une valeur à acheter à chaque baisse.