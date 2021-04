Les fortes données sur l’emploi au Royaume-Uni ont fait grimper la livre en flèche, mais l’économie britannique continuera-t-elle sur sa lancée ?

Les données sur l’emploi au Royaume-Uni ont été publiées il y a quelques jours. Plus précisément, le taux de chômage et la variation du nombre de demandeurs d’emploi pour le mois précédent ont été rendus publics, et les deux données économiques ont dépassé les attentes.

Le changement du nombre de demandeurs reflète l’évolution du nombre de personnes qui demandent des allocations de chômage. Plus le chiffre est bas, meilleures sont les données, car cela signifie que davantage de personnes ont trouvé un emploi depuis le mois précédent. Le chiffre de 10 100 demandeurs a été bien meilleur que les 24 500 attendus, et le taux de chômage a baissé à 4,9% (contre une attente de 5%).

Détails du rapport sur le marché du travail

Le rapport fait état d’un marché du travail relativement stable au cours des derniers mois, le taux d’emploi étant estimé à 75,1 %. Ce taux est inférieur de 1,4 % à celui d’il y a un an, lorsque la pandémie de COVID-19 a été déclarée et que le nombre de salariés a diminué de plus de 800 000 personnes, la plupart dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration, et plus de la moitié d’entre elles ayant moins de vingt-cinq ans.

La livre sterling supportée en période de baisse

La livre sterling a fortement réagi à ces données, comme en témoigne la paire GBP/USD qui est remontée à 1,40. De même, l’EUR/GBP a abandonné sa résistance, les traders ayant acheté la livre.

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a bénéficié d’une campagne de vaccination efficace tout en endurant un long confinement. L’économie devrait se rouvrir progressivement, de sorte que les données économiques – y compris celles sur l’emploi – ne devraient que s’améliorer.

Toutefois, cela ne signifie pas que la livre sterling va continuer à augmenter. Le marché des changes repose sur les taux de change qui reflètent la valeur d’une devise par rapport à une autre. Ainsi, si le GBP/USD baisse, cela pourrait être dû au dollar.

Dans l’ensemble, les données sur l’emploi au Royaume-Uni envoient un signal positif pour la période à venir. Si elles sont suivies d’une croissance économique, nous ne devrions pas être surpris de voir la livre réagir en conséquence.