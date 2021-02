Le rapport sur les salaires non agricoles (NFP) publié vendredi dernier a été le point culminant de toute la semaine de trading. Le dollar s’est tradé avec un ton de surenchère jusqu’à vendredi, pour ensuite perdre les gains hebdomadaires sur les données relatives aux emplois plus faibles.

Comme toutes les données jusqu’au rapport de vendredi indiquaient des améliorations sur le marché du travail, de nombreux traders ont été piégés du mauvais côté du marché. Par exemple, l’ADP ou les salaires privés, ont montré un fort rebond, ainsi que les composantes de l’emploi dans les rapports ISM manufacturiers et non manufacturiers.

Pourtant, les NFP ont été faibles – le marché du travail américain n’a ajouté que 49 000 emplois en janvier. En outre, le chiffre de décembre a été révisé à la baisse, passant de -140 000 à -227 000. Les révisions sont toujours un joker dans le communiqué des NFP, car elles peuvent à elles seules modifier considérablement le sentiment.

Le taux de chômage a baissé à 6,3%.

Tout n’était pas négatif dans le rapport de vendredi. Par exemple, le taux de chômage est passé de 6,7 % à 6,3 %. Pourtant, la révision pour le mois de décembre a été suffisamment importante pour surmonter les nouvelles positives données par le taux de chômage.

Le problème du rapport sur l’emploi est que les données sur l’emploi sont en retard par rapport au cycle économique. C’est pourquoi on espérait qu’un rapport plus solide signalerait une économie qui a déjà atteint le creux de la vague. Ce ne fut pas le cas, comme le soulignèrent les révisions. Cependant, les mauvaises données sur l’emploi n’ont pas empêché le marché boursier de franchir de nouveaux sommets. Tous les indices se sont terminés en territoire vert car le marché se concentre davantage sur la relance et le support continu que sur l’économie réelle.

Si nous examinons certains détails du rapport, nous constatons que la plupart des emplois (43 000) proviennent du gouvernement. Par conséquent, les données confirment le fait que l’économie américaine, comme toutes les économies avancées du monde, dépend toujours du support de la banque centrale et du gouvernement. Les pertes d’emplois permanents continuent d’augmenter, et il n’y a pas de fin en vue d’un renversement de tendance.

Un marché du travail qui fonctionne bien devrait créer des emplois dans l’ensemble – nous devrions voir les secteurs privé et public contribuer au gain d’emplois. Tant que cela ne sera pas le cas, le marché du travail restera mou et nous ne pourrons pas parler de reprise économique.