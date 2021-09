Les données relatives à l'inflation dans le monde développé sont publiées cette semaine, et les acteurs du marché s'attendent à ce qu'elle augmente encore. La décision de la Fed de la semaine prochaine est importante.

La semaine à venir est cruciale pour les traders de devises pour au moins deux raisons. Premièrement, c'est la semaine où les données sur l'inflation dans les principales économies nous diront si la récente hausse est transitoire ou si les prix des biens et services continuent de gonfler.

Deuxièmement, c'est la semaine qui précède la réunion de septembre du FOMC (Federal Open Market Committee). La Fed devrait annoncer le début de la réduction progressive de ses achats d'actifs, ce dont les marchés sont conscients, mais personne ne sait quelle serait la réaction.

L'inflation américaine devrait augmenter de 0,4 % en août

La première date de publication des données sur l'inflation est ce mardi aux États-Unis. Les acteurs du marché s'attendent à ce que les prix des biens et services aux États-Unis aient encore augmenté en août, de 0,4% après une hausse de 0,5% le mois précédent.

L'inflation au Royaume-Uni devrait dépasser l'objectif de la Banque d'Angleterre

Un jour plus tard, l'inflation annuelle du Royaume-Uni devrait atteindre 2,9 %, ce qui est bien supérieur à l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre maintient le taux d'escompte à 0,1 % et continue de pratiquer l'assouplissement quantitatif, bien que le taux d'inflation ait atteint son objectif et qu'il soit appelé à augmenter davantage dans un avenir proche.

Outre les États-Unis et le Royaume-Uni, l'inflation est également publiée cette semaine au Canada et dans la zone euro. La tendance est similaire dans l'ensemble du monde développé – une hausse des prix des biens et des services, mais les banques centrales considèrent que cette augmentation est temporaire.

Les données sur l'inflation sont les plus importantes à surveiller au cours de la semaine à venir. Toutefois, les traders doivent prendre tout mouvement du marché avec des pincettes. Le principal événement de la seconde moitié de l'année pour les traders sur le marché des devises est l'annonce du tapering par la Fed. La semaine prochaine, il y a une forte probabilité que la Fed annonce la réduction progressive de ses achats d'actifs à partir de novembre. Par conséquent, les traders pourraient décider de rester sur la touche cette semaine, quelles que soient les données sur l'inflation.