La hausse de l'inflation dans les économies avancées devrait rester en place tant que les goulets d'étranglement de la supply chain existeront. L'indice des prix PCE de base aux États-Unis devrait augmenter de 0,3 %.

Pour la première fois depuis des décennies, les risques inflationnistes sont plus importants que les risques déflationnistes. Bien que les principales banques centrales tentent de rassurer les marchés en affirmant que l'inflation est transitoire, certains éléments indiquent que les choses sont différentes.

Avant la pandémie de COVID-19, la déflation a frappé les économies occidentales. De la zone euro au Japon, du Royaume-Uni à l'Australie, et du Canada à la Nouvelle-Zélande, les banques centrales avaient du mal à créer une inflation proche de leur objectif.

Not anymore.

Les supply chains en difficulté laissent penser qu'il faudra peut-être des années avant que les choses ne reviennent à la normale. En Chine, l'épidémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de deux grands ports cet été – Ningbo-Zhoushan et Dalian. Si les noms ne disent pas grand-chose, Ningbo-Zhoushan est le troisième port le plus fréquenté au monde. Cette fermeture a entraîné une flambée des taux de fret, mesurés par le taux de référence WCI pour le fret conteneurisé entre Shanghai et Los Angeles, qui a presque triplé en l'espace d'un an.

Tous les yeux sur l'indice des prix PCE de base

Les renflouements accordés aux secteurs économiques et aux ménages ont été la norme pendant la pandémie. Toutefois, aucune autre économie développée n'a surpassé les mesures de relance budgétaire et monétaire prises par les États-Unis.

C'est pourquoi certains développements intéressants sont apparus sur le front de l'inflation de base. Une comparaison rapide des données relatives à l'inflation de base aux États-Unis et dans la zone euro au cours des trois dernières années révèle des tendances similaires jusqu'au début de la pandémie. À ce moment-là, l'inflation de base aux États-Unis a bondi, tandis que l'inflation dans la zone euro a augmenté, mais pas autant.

Il s'agit des deux plus grandes économies du monde, et il devient évident que les risques inflationnistes dépassent les risques déflationnistes pour la première fois depuis plusieurs décennies. Les banques centrales se sont efforcées de créer de l'inflation, mais maintenant elles vont probablement se concentrer sur la manière de la ramener en dessous de 2 %.

Mais les banques centrales ne sont pas pressées. Elles ne sont pas non plus inquiètes si l'on en croit les dernières déclarations visant à rassurer les acteurs du marché sur le caractère transitoire de l'inflation.

Tant que les goulets d'étranglement de la supply chain ne cesseront pas d'exister, les risques inflationnistes continueront de croître. Plus important encore, la pandémie n'est pas terminée.

L'indice des prix PCE de base pour juillet devrait être publié plus tard dans la journée. Alors que le marché se concentre principalement sur ce que le président de la Fed dira au symposium de Jackson Hole plus tard dans la journée de trading, il s'agit d'une donnée économique importante qui mérite l'attention de tout trader. Pour le mois de juillet, l'inflation de base devrait afficher une augmentation de 0,3 %.