Les libéraux ont remporté les élections canadiennes, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le dollar canadien. Les nouvelles dépenses devraient accroître le déficit et pourraient inciter la Banque du Canada à relever ses taux plus tôt.

Cette semaine, les traders doivent faire face aux annonces de quatre banques centrales, mais d'autres événements sont également importants pour les traders de devises. Les élections ont toujours un impact fort et durable sur le marché des devises, car elles signifient souvent un changement des grandes tendances. Par exemple, lorsque la France a élu Macron à la présidence en 2017, la paire EUR/USD a ouvert la nouvelle semaine de trading avec un écart plus élevé, qui est resté ouvert pendant des années.

Deux élections ont lieu cette semaine – l'une est derrière nous (c'est-à-dire l'élection fédérale canadienne), l'autre est devant (c'est-à-dire l'élection fédérale allemande). Les deux ont le pouvoir d'entraîner des mouvements de marché importants pour le dollar canadien et l'euro.

Au Canada, les libéraux ont gagné pour la troisième fois consécutive, et leur victoire pourrait inciter la Banque du Canada à relever ses taux plus rapidement. Ils ont fait campagne sur un programme progressiste, dont le point principal est une augmentation du déficit alimentée par de nouvelles dépenses. On estime que le déficit augmentera de 78 milliards de dollars et entraînera une hausse de l'inflation d'environ 0,2 %. La hausse de l'inflation est un sujet sensible pour la Banque du Canada, et il ne faut pas exclure un mouvement hawkish plus tôt que prévu.

L'image technique de la paire USD/CAD reste haussière

Alors que le tableau fondamental a changé légèrement à la hausse pour le dollar canadien, le tableau technique favorise une hausse du taux de change USD/CAD. La paire a formé un possible modèle inverse de tête et d'épaules en rebondissant sur un support solide dans la zone de 1,20.

Pour l'instant, la hausse est contenue à 1,28, tandis que le premier niveau de support se situe à 1,24. Une baisse en dessous de 1,22 invaliderait la tendance et soutiendrait le scénario fondamental hawkish signalé par les élections canadiennes.