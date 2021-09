Le rapport sur l'emploi dans le secteur privé publié hier a manqué les attentes. L'emploi a augmenté de 374 000, mais le marché s'attendait à 640 000.

Les emplois privés sont toujours publiés deux jours avant le rapport sur les emplois non agricoles (NFP). Sur les deux, le rapport NFP est beaucoup plus important pour les traders et les marchés, mais l'emploi dans le secteur privé donne un indice de ce que l'on peut attendre du rapport NFP.

La publication d'hier a montré que l'emploi dans le secteur privé a augmenté de 374 000 – une bonne mais pas une grande nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est le huitième mois consécutif où le secteur ajoute des emplois. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce que le marché s'attendait à ce que 640 000 emplois soient créés, soit près du double du chiffre réel.

En conséquence, le dollar américain s'est effondré à la suite de cette nouvelle. Le taux de change EUR/USD s'est échangé au-dessus de 1.1850 et il est probable qu'il reste acheteur avant le rapport NFP de demain.

La plupart des nouveaux emplois ont été créés par le secteur des services

L'économie américaine est une économie de services, ce qui est visible dans une analyse approfondie du rapport d'hier sur les emplois privés. Le secteur des services a créé 329 000 nouveaux emplois, alors que seulement 45 000 emplois ont été créés par le secteur de la production de biens.

Le secteur des loisirs et de l'hôtellerie est arrivé en tête avec 201 000 nouveaux emplois, suivi du secteur de l'éducation et de la santé avec 59 000 nouveaux emplois. Les entreprises de taille moyenne comptant de 50 à 499 employés ont créé 149 000 emplois en août, tandis que les petites entreprises n'ont créé que 86 000 emplois.

Dans l'ensemble, ce rapport remet en question les attentes du marché concernant le chiffre des NFP de demain. Le marché s'attend à ce que le rapport NFP indique 750 000 nouveaux emplois, mais la barre est basse si l'on considère les emplois ajoutés par le secteur privé.