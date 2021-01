La semaine d’investiture est arrivée car mercredi, le président élu Joe Biden débutera son mandat de quatre ans aux États-Unis. Les événements du Capitole en début d’année montrent un pays profondément divisé. L’un des plus grands défis de l’administration de Biden sera donc d’unifier le pays.

L’héritage de Trump est l’un des conflits, tant internes qu’externes, mais aussi un déficit commercial plus important malgré les droits de douane imposés sur les produits en provenance de Chine, par exemple. Ainsi, l’ère Biden promet de ramener les choses à la normale, comme elles l’ont été pendant les huit années de la présidence d’Obama.

La BOC et la BCE vont annoncer leurs décisions de politique monétaire

Du point de vue de la politique monétaire, cette semaine est la première de la nouvelle année qui apporte quelques événements importants. Mercredi, la Banque du Canada (BOC) annoncera sa politique monétaire et, le lendemain, la Banque centrale européenne (BCE) en fera de même.

Le dollar canadien et l’euro ont été l’une des monnaies qui se sont le plus appréciées en 2020. Après que le prix du pétrole se soit stabilisé en territoire négatif l’année dernière, le dollar canadien a rebondi en même temps que le prix du pétrole. L’euro a également rebondi, passant de la zone des 1,07 à plus de 1,23 par rapport au dollar.

Jusqu’à présent dans l’année de trading, les deux monnaies se sont affaiblies par rapport à leurs plus hauts niveaux. Par exemple, l’EURUSD se trade maintenant à 1,2070 et a un ton baissier, malgré le fait que la masse monétaire M2 aux États-Unis augmente à des taux sans précédent.

La bourse américaine est fermée aujourd’hui en raison de la fête de Martin Luther King, de sorte que l’accent reste porté sur la session de Londres. La récente offre sur le dollar, observée sur plusieurs paires de devises, n’est pas visible à la bourse. L’année dernière, la bourse et le dollar ont évolué dans une corrélation parfaitement négative. Plus précisément, plus le marché boursier a été élevé, plus le dollar a chuté. Jusqu’à présent dans l’année de trading, la corrélation ne tient plus. Est-il possible de voir un dollar plus élevé en 2021 et des cours boursiers encore plus élevés ?

Pourtant, c’est possible. Les traders ont même un exemple sous les yeux. Depuis l’effondrement du marché boursier en 2020, le marché boursier japonais a augmenté de plus de 70 % par rapport à ses plus bas niveaux. Pourtant, dans le même temps, le yen s’est également apprécié. Par conséquent, nous ne devrions pas être surpris de voir quelque chose de similaire avec le dollar en 2021.