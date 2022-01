La Fed devrait relever ses taux d'intérêt plusieurs fois cette année, le président de la Fed, Jerome Powell, notant mardi que cela se produirait probablement d'ici mars.

Le marché a légèrement baissé en décembre et malgré le début de 2022 à la hausse, l'anxiété concernant le resserrement de la Fed a de nouveau frappé mercredi dernier après le compte rendu du FOMC de la dernière réunion.

La banque centrale cherchant à lutter contre la hausse de l'inflation avec des hausses d'intérêts et une diminution accélérée, la nervosité a vu une vente plus large menée par les actions technologiques.

Il y a eu un rebond décent à Wall Street ainsi que sur d'autres marchés boursiers cette semaine. Mais on s'attend toujours à ce qu'un resserrement de la Fed entraîne une certaine pression de vente pour les actions.

Les hausses de taux de la Fed ne mettent pas fin aux marchés haussiers

Tom Lee, de Fundstrat Global Advisors, affirme que les hausses de taux d'intérêt ne verront pas la fin du marché haussier qui a récemment propulsé les actions.

Au contraire, Lee pense que le marché devrait être prêt pour une vente de 10 % des actions avant qu'un nouveau rallye ne s'ensuive. Il a déclaré cela dans une note mardi, déclarant que la première hausse des taux d'intérêt de la Fed en mars serait suivie de mouvements significatifs pour le marché boursier.

Les actions ont baissé en moyenne de 10 % depuis 1990, le plus douloureux après une "première hausse" ayant eu lieu en 2016, lorsque les marchés ont perdu 15 %.

Dans des commentaires cités par Insider, Lee a déclaré qu'il était "très probable" que les actions connaissent un mouvement similaire alors que les marchés s'ajustent au changement de liquidité qui accompagne les hausses de taux de la Fed.

Le S&P 500 atteindra le record de 5 000 avant la première hausse des taux en mars

Lee avait prédit plus tôt que le S&P 500 augmenterait de plus de 11 % en 2022 pour franchir la barre des 5 000 points. Il est toujours du même avis, notant également récemment que le S&P 500 pourrait gagner plus de 313% au cours des cinq prochaines années.

Quant au marché haussier actuel, il dit qu'un nouveau rallye pourrait aider l'indice à atteindre un nouveau record. Selon lui, cela pourrait se produire avant même la première hausse des taux attendue en mars.