Un an après le début de la pandémie de COVID-19, les indices boursiers des États-Unis ont enregistré l’une des meilleures performances de leur histoire. Naturellement, les indices américains ont mené la danse, un comportement normal pour le plus grand marché boursier du monde.

Les autres indices du monde développé ont suivi le mouvement, mais pas à un rythme similaire. Les indices japonais et européens ont fortement rebondi, et certains d’entre eux ont atteint des sommets historiques. Toutefois, rien n’était comparable à ce qui s’est passé aux États-Unis.

Maintenant que le rythme de vaccination aux États-Unis laisse présager une réouverture rapide de l’économie, la grande question est la suivante : que va faire le marché boursier ? Une chose est sûre : la médiane des positions courtes sur les actions du S&P500, en pourcentage de la capitalisation boursière, est à son plus bas niveau depuis plus de vingt ans.

En d’autres termes, il est dangereux de parier contre le marché boursier, même si de nombreuses voix affirment le contraire. Pourtant, tant que les principaux indices ne sont que légèrement inférieurs aux sommets historiques, il est difficile d’établir un argumentaire baissier – et coûteux par ailleurs.

Des rendements exceptionnels sur 12 mois pour l’indice S&P 500

La meilleure façon de comprendre les rendements impressionnants du S&P 500 pendant l’année de la pandémie est d’utiliser une distribution normale de ses rendements annuels. Selon les caractéristiques d’une telle distribution, 60 % des rendements devraient se situer à l’intérieur d’un écart-type de la moyenne, 95 % à l’intérieur de deux écarts-types et 99 % à l’intérieur de trois écarts-types de la moyenne.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le S&P 500 a gagné 76 % depuis son point bas en 2020. Il s’agit de loin du plus important rendement de suivi sur un an de l’histoire de l’indice S&P 500, ce qui a effrayé de nombreux investisseurs quant à ce qui les attend.

En vérité, des signes d’avertissement pour les bulls boursiers sont apparus à l’horizon. Tout d’abord, la hausse des rendements du Trésor à 10 et 30 ans au cours des sept dernières semaines remet en question les thèses haussières. Par le passé, des fourchettes aussi longues ont entraîné une baisse du marché boursier.

Deuxièmement, l’administration du président Biden s’apprête à relever le taux d’imposition des sociétés de 21 % à 28 %, une mesure qui va rogner sur les bénéfices des entreprises américaines.

D’un autre côté, les bulls peuvent faire valoir que les mesures de relance budgétaire et le projet de loi sur les infrastructures à venir suffisent à maintenir le marché à un niveau élevé, voire supérieur. Dans l’ensemble, les bulls et les bears ont tous deux des arguments à faire valoir, mais tant que les principaux indices américains restent proches de leurs plus hauts historiques, le chemin de moindre résistance est plus élevé.