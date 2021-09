Après la fin de la période d'abstention du FOMC, un grand nombre d'intervenants de la Fed seront présents. Leurs conseils sont essentiels pour les participants aux marchés financiers après la déclaration du FOMC.

La semaine à venir est marquée par les orateurs de la Fed qui s'apprêtent à donner plus d'explications sur la répartition de la hausse des taux en 2022. Après que la déclaration du FOMC et la conférence de presse de la semaine dernière aient montré une Fed hawkish, il est temps de découvrir plus de détails de la part des membres de la Fed.

Le dollar américain a baissé après la déclaration et la conférence de presse du FOMC de la semaine dernière, bien que la Fed ait délivré un message hawkish – la réduction progressive de ses achats d'actifs est attendue plus tôt que tard, et une hausse des taux en 2022 est probable. On peut dire que les orientations fournies par le FOMC dans le passé ont aidé, mais il est maintenant temps de voir ce que les membres de la Fed attendent ensuite.

Le président de la Fed, Powell, témoigne cette semaine

La semaine de trading commence sur une bonne note, avec quatre membres de la Fed qui doivent s'exprimer aujourd'hui. Toutefois, les acteurs du marché se concentreront sur le témoignage du président de la Fed, Powell, devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines. Il témoignera mardi sur le coronavirus et la loi CARES et abordera probablement des sujets sensibles pour les marchés, comme l'inflation et les programmes d'achat d'actifs.

Un jour plus tard, il doit s'exprimer au Forum de la BCE sur la banque centrale. Avec les dirigeants de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Japon et de la Banque centrale européenne, Powell participe à un panel sur la banque centrale – l'événement le plus important pour les traders de devises cette semaine. Si nous ajoutons à cela le fait que la fin du mois de trading est cette semaine, alors la volatilité des marchés financiers est prête à augmenter de manière significative dans les jours à venir.