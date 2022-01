2022 pourrait être l'année des banques de la zone euro, même si la BCE n'envisage pas de relever le taux directeur. Cependant, des valorisations bon marché, des bénéfices solides et des provisions pour pertes sur prêts plus faibles que prévu font des banques de la zone euro un pari attrayant.

La nouvelle année a commencé avec des acteurs des marchés financiers projetant des politiques monétaires divergentes des deux côtés de l'océan Atlantique. D'une part, la Réserve fédérale des États-Unis envisage de commencer à resserrer considérablement les conditions financières. Mais d'un autre côté, la Banque centrale européenne n'a pas l'intention de relever le taux directeur en 2022.

Les deux politiques monétaires divergentes peuvent rendre les institutions financières basées aux États-Unis plus attrayantes que leurs homologues européennes. Cependant, les banques de la zone euro méritent une place dans le portefeuille 2022 pour au moins quelques raisons.

Premièrement, ils se négocient à des valorisations bon marché. Deuxièmement, des provisions pour pertes et prêts toujours plus faibles que prévu entraîneront une hausse du rendement des capitaux propres. Troisièmement, les bénéfices consensuels de 2022 et 2023 ont été révisés à la hausse. Enfin, les distributions de dividendes et les rachats d'actions devraient augmenter en raison de la suppression par la Banque centrale européenne des plafonds de distribution de capital en septembre 2021.

Voici trois actions bancaires de la zone euro à acheter : Crédit Agricole, Deutsche Bank et ING Group.

Crédit Agricole

Le Crédit Agricole est une banque diversifiée française avec des opérations mondiales. Il verse un dividende élevé – le rendement du dividende pour 2022 est prévu à 7,53 % et à 3,97 % d'ici 2024.

Outre la hausse du rendement du dividende, le cours de l'action Crédit Agricole peut sembler attrayant à en juger par le ratio P/E de seulement 8,27.

Deutsche Bank

Deutsche Bank est l'une des plus grandes banques d'investissement d'Europe. Elle emploie plus de 80 000 personnes dans le monde et a été fondée en 1870.

Les revenus devraient atteindre 24,38 milliards d'euros en 2022 et atteindre 25,45 euros d'ici 2024. De plus, le rendement du dividende pour 2022 est estimé à 2,97 %, et devrait atteindre 3,94 % d'ici 2024. Tout comme dans le cas du Crédit Agricole , le ratio P/E de la Deutsche Bank est attractif, à seulement 8,09.

Groupe ING

ING est une banque diversifiée des Pays-Bas. Présente dans le monde entier, elle emploie 57 000 personnes.

Il s'agit d'une autre banque européenne avec un rendement du dividende élevé – 5,69 % en 20222. De plus, le ratio P/E pour 2022 est estimé à 10,13. Les revenus d'ING ont augmenté plus rapidement que la médiane du secteur en glissement annuel de 41,78 %.