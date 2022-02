Le marché boursier américain s'est échangé à la hausse mardi pour enregistrer de nouveaux gains après un lundi largement en sourdine, la hausse du sentiment venant du fait de l'augmentation des bénéfices des entreprises.

L'appétit pour le risque était visiblement plus fort avant les données d'inflation publiées jeudi, où les analystes prévoient une hausse des prix à la consommation de 7,3 % en janvier.

Les indices de référence américains ont terminé en territoire positif, avec le composite Nasdaq en hausse de 1,28 % et le Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,06 %. Le S&P 500 a bondi de 0,84 % pour souligner un léger retournement des actions après la déception de lundi vers la clôture.

La clôture positive pour les marchés américains intervient après que les actions européennes et asiatiques ont eu une séance mitigée mardi. En Europe, l'indice paneuropéen Stoxx 600 a rebondi juste au-dessus de la ligne plate, tandis que le FTSE 100 britannique a clôturé juste dans le rouge à -0,08 %.

Les investisseurs attendent les données de l'IPC américain

Les actions continuent d'avoir une année volatile, l'optimisme en février étant tempéré par les craintes d'inflation alors même que les banques centrales adoptent des positions agressives avec des hausses de taux.

Cette semaine, les données clés concernent l'inflation américaine. Les projections prévoient que les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) augmenteront de 7,3 % en janvier, maintenant les chiffres de l'inflation à leur plus haut niveau en près de 40 ans.

La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé ses taux d'intérêt la semaine dernière, la deuxième fois après la décision surprise de décembre. La Réserve fédérale américaine devrait exécuter la première hausse en mars et potentiellement cinq hausses en 2022.

L'action Pfizer chute de 4%

Pfizer , qui a publié mardi ses résultats du quatrième trimestre, a chuté de 4 % suite à des revenus inférieurs aux estimations des analystes. Le fabricant de médicaments a cependant vu les ventes de vaccins Covid-19 atteindre 12,5 milliards de dollars, dépassant les attentes. À la clôture, l'action PFE était au prix de 51,70 $, soit une baisse d'environ 2,8 %.

La saison des bénéfices se poursuit et plusieurs entreprises ont annoncé des bénéfices et des revenus solides, dépassant les estimations du consensus.

Apple Inc, Microsoft Corp et Amazon ont été parmi les plus performants, tandis que les résultats du quatrième trimestre et les prévisions de revenus de Meta Platforms, Netflix et Peloton ont été parmi les échecs les plus remarquables.