Le S&P 500, le Nasdaq et le FTSE 100 enregistrent de forts rebonds ce jeudi.

Les actions de PayPal chutent après la dégradation des analystes.

L'or et le Bitcoin subissent une pression à la baisse dans un nouvel optimisme des actions.

Cette semaine, les actions mondiales ont continué d'atteindre des sommets proches de leurs sommets depuis le début de l'année, avec des perspectives optimistes pour le marché provenant d'une solide saison de bénéfices dans tous les secteurs.

Les marchés boursiers américain et européen devraient clôturer la semaine en hausse après des sessions mitigées en Asie, les indices S&P 500, Nasdaq et FTSE 100 mettant en évidence la résilience du marché.

Le S&P 500 a augmenté de 0,34%, tandis que le Nasdaq 100 a légèrement augmenté de 0,45. Cependant, le Dow Jones Industrial Average a baissé de 0,17% alors que le marché luttait à la traîne par rapport à quelques actions majeures.

En Europe, le STOXX 600 est en hausse de 0,35% et l'indice FTSE 100 est positif de 0,36%. En Asie, les marchés ont augmenté vendredi, avec le Nikkei japonais en hausse de 0,50 % et l'indice composite chinois de Shanghai en légère hausse de 1,1 %.

Le sentiment largement haussier sur les marchés boursiers mondiaux survient alors que les données de détail ont contribué à apaiser les inquiétudes liées à l'inflation, même si les plans d'assouplissement quantitatif continuent de stimuler les perspectives à court terme. Aux États-Unis, la vigueur du secteur technologique a vu les principaux indices clôturer en hausse jeudi. Une ouverture plus élevée vendredi pourrait voir Wall Street poursuivre sur sa lancée depuis le début d'octobre.

Récapitulation des actions PayPal, Walmart et Rivian

La semaine a été très mouvementée pour plusieurs valeurs importantes.

Les actions de PayPal (PYPL) ont chuté de plus de 4,36% le 17 novembre, la baisse survenant après que les analystes de Bernstein aient mis l'action en attente. Cela a abaissé le cours de l'action PYPL par rapport à un achat, réduisant l'objectif de cours de 220 $ à 260 $ pour l'année.

Les actions de PayPal sont en baisse de 2,8% avant la commercialisation, actuellement à 200,50 $, car les analystes disent que le portefeuille numérique est confronté à une concurrence croissante d'Apple Pay et Square.

Rivian (RVN) a chuté après des débuts publics réussis, tandis que Tesla (TSLA) est devenu positif jeudi, ajoutant 3% à sa valeur après une vente prolongée exacerbée par le déchargement d'Elon Musk de centaines de milliers d'actions tout au long de la semaine.

Comme souligné ici , Visa (V), Target (TGT) et Walmart (W) ont également connu des mouvements majeurs et pourraient fluctuer encore plus avant les achats du Black Friday.

Pour Walmart, les pertes sont survenues malgré les bénéfices de la société dépassant les estimations du troisième trimestre. Le cours de l'action a baissé de près de 4% au cours des cinq derniers jours et est actuellement négatif dans ses perspectives depuis le début de l'année à environ 3,2%.

Alors que la saison des vacances peut attirer les investisseurs vers les actions de détail, Bill Baruch de Blue Line Capital a déclaré à « Trading Nation » de CNBC que ce n'était peut-être pas le moment d'examiner de nouvelles positions dans ces actifs. Selon lui, le mois d'août a été meilleur, mais avec l'évolution du sentiment du marché, la consommation discrétionnaire sera probablement à la traîne du S&P 500 pendant quelques semaines, voire quelques mois.

Baisse de l'or et du Bitcoin

Dans les matières premières, le pétrole brut a retrouvé des niveaux clés alors que le brut West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 0,8% à 79,68 $ le baril. Pendant ce temps, l' or subissait une certaine pression dans un contexte de résurgence de l'appétit des investisseurs pour le risque.

Le métal précieux était au prix de 1 859 $ l'once vendredi matin, alors même que Bitcoin a connu une nouvelle action de vente. Des nouvelles négatives de Twitter, le rejet par la SEC d'un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant BTC et la distribution imminente de fonds de piratage Mt.Gox se sont tous combinés pour voir Bitcoin plonger à des creux hebdomadaires de près de 56 000 $.