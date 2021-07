Les banques centrales prennent intentionnellement du retard et sont plus lentes à réagir à des taux d'inflation plus élevés. Le maintien de taux réels négatifs crée un environnement positif pour les actifs à risque, tels que les marchés d'actions.

Le mois de juillet a été caractérisé par des fluctuations du marché en fonction de diverses préoccupations – inflation, craintes de virus, déséquilibres entre l'offre et la demande de pétrole, etc. Les deux principales banques centrales du monde, la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale, ont émis une déclaration dovish ce mois-ci.

C'est surprenant pour au moins deux raisons. L'une d'entre elles est l'inflation galopante tant en Europe qu'aux États-Unis, et l'autre est la vigueur des données sur l'emploi aux États-Unis.

En d'autres termes, il existe des raisons pour que les politiques se resserrent – seulement, elles ne l'ont pas fait. On peut donc en conclure que les banques centrales réagissent lentement à la hausse de l'inflation pour maintenir les rendements obligataires nominaux à un niveau bas et les taux réels à un niveau négatif. Il en résulte un environnement haussier pour les actifs à risque.

La dynamique incertaine du virus justifie des conditions monétaires souples

Le redémarrage de l'économie est réel, et la seule chose qui empêche les banques centrales de réduire puis de resserrer leur politique est la pandémie de COVID-19 en cours. Les efforts de vaccination dans le monde développé ont permis à de nombreux pays d'atteindre des niveaux proches de l'immunité de groupe.

En Espagne, par exemple, plus de 25 millions de personnes sont entièrement vaccinées. Toutefois, il faut faire davantage car le virus mute rapidement. La variante Delta est une source d'inquiétude pour la croissance mondiale, comme le soulignent les dernières Perspectives économiques mondiales publiées par le Fonds monétaire international.

Face à ces incertitudes, les investisseurs sont "dirigés" vers le marché boursier. Les rendements réels négatifs sont peu attrayants, et l'appétit pour les actifs à risque reste donc élevé. De plus, la saison des revenus a très bien commencé aux États-Unis.

Une chose semble être commune aux banques centrales des économies avancées. Les banques centrales tentent de diverses manières de dépasser les objectifs d'inflation. Après tout, en temps normal, elles avaient du mal à ramener l'inflation à la cible. Maintenant que les pressions inflationnistes augmentent partout dans le monde, les banques centrales ne sont pas pressées de supprimer les mesures de relance, comme elles l'ont fait par le passé.

Tant que ces conditions resteront en place, les actifs à risque (c'est-à-dire les marchés boursiers mondiaux) continueront à trouver des acheteurs. L'appétit pour le risque devrait persister au cours des prochains mois.