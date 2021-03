La communauté financière s’est réveillée lundi matin en voyant des écarts se former sur le marché des devises. Comme il s’agit du marché le plus liquide au monde, les écarts se forment rarement, et s’ils se forment, c’est pendant le week-end.

Les nouvelles sont responsables de la formation des écarts. Ces nouvelles appartiennent généralement aux référendums ou aux élections, qui ont souvent lieu le samedi et le dimanche. Lorsque le résultat diffère de ce que les marchés attendaient, les principales paires de devises ouvrent avec un gap.

Parfois, cependant, d’autres événements sont si bizarres que le marché réévalue immédiatement les taux de change vus à la clôture de la semaine précédente. Un tel événement s’est produit le week-end dernier – le président turc, Erdogan, a remplacé le chef de la banque centrale.

La stabilité des marchés émergents sous pression

La monnaie locale, la livre turque (TRY), a été sous pression pendant la majeure partie de 2020. Alors que le dollar américain a perdu du terrain au second semestre de l’année dernière, les investisseurs ayant réagi aux décisions de politique monétaire des principales banques centrales, les gains du billet vert par rapport à la lire se sont poursuivis.

Cette tendance à la baisse de la lire a pris fin au moment où Naci Agbal, le désormais ancien gouverneur de la Banque centrale turque, a été nommé à ce poste. Les marchés financiers ont repris confiance dans le fait que la Turquie était sur la bonne voie, et les flux de la communauté des investisseurs ont commencé à se déverser sur les marchés émergents.

Tout cela s’est brusquement arrêté cette semaine. La décision du président turc était si surprenante que même les principales paires de devises ont réagi, et pas seulement la paire TRY. Par exemple, la paire EURUSD a perdu une trentaine de points, tout comme la paire AUDUSD. Qu’en est-il de la paire TRY ?

Au cours de la nuit, la TRY a perdu tous les gains réalisés au cours des derniers mois, depuis la nomination du nouveau gouverneur. De plus, le rendement de l’obligation turque à 10 ans a augmenté de 400 points de base, un mouvement destiné à affecter la confiance dans les autres marchés émergents.

Cette décision a soudainement eu des répercussions sur l’économie turque et sur les autres marchés émergents. Tout d’abord, il est désormais plus coûteux pour la Turquie d’emprunter sur les marchés financiers internationaux, comme le montre la hausse des rendements.

En outre, l’effondrement de la lire et la hausse des rendements ont entraîné un recul du marché boursier. En effet, les investisseurs se sont empressés de retirer leurs fonds en raison de l’incertitude accrue.

La déroute du marché local a eu un tel impact que deux jours plus tard, le président turc a exhorté les Turcs à investir leurs réserves d’or et de devises dans des instruments financiers libellés en TRY. Si cela va être le cas, cela reste à voir car ce n’est pas la première fois qu’Erdogan fait appel aux Turcs, et la dernière fois, ce fut au détriment de ceux qui l’ont écouté.