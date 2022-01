Les indices européens ont légèrement baissé, le FTSE 100 reculant par rapport à un sommet de deux ans atteint lundi.

Les actions d'Activision ont grimpé en flèche après l'annonce que Microsoft allait acquérir la société de jeux vidéo

Goldman Sachs a également chuté après des bénéfices mitigés

Les actions européennes se sont échangées à la baisse mardi pour voir les gains de lundi effacés au milieu d'un mélange de données.

Le FTSE 100 a baissé de 0,6% dans les transactions de l'après-midi, chutant à 7 570,79 alors qu'il rompait avec les sommets de deux ans atteints lundi. Le Stoxx 600 paneuropéen a chuté de 1 % tandis que le DAX allemand a baissé de 0,92 % et le CAC français de 0,77 %.

Les baisses sur les marchés ont suivi des mouvements largement inférieurs sur le marché asiatique où le Shanghai Composite chinois et la composante de Shenzhen ont été les seuls indices à clôturer en hausse.

Le FTSE était en difficulté face à la pression dans les secteurs de la technologie et des biens de consommation, après les données sur l'emploi au Royaume-Uni plus tôt dans la journée.

Les détails publiés par l'Office des statistiques nationales (ONS) ont montré que les salaires ont baissé en novembre, alors même que le salaire total moyen a augmenté de 4,2 %. Cependant, l'inflation au Royaume-Uni pour le mois était de 5,1 %.

Les marchés américains ouvriront aujourd'hui après les vacances de Martin Luther King Jr. lundi, bien que les contrats à terme se soient négociés à la baisse. Les contrats à terme S&P ont baissé de 1 %, le Dow Jones de 0,85 % et les contrats à terme Nasdaq de 1,52 %. Les contrats à terme Russell 2000 étaient également inférieurs de 0,92 %.

Les actions d'Activision bondissent de 37% avant la commercialisation

Les actions d'Activision Blizzard ont grimpé de près de 37% dans les accords de précommercialisation après que le géant de la technologie Microsoft a annoncé mardi qu'il rachèterait la société de jeux vidéo. L'accord entièrement en espèces aurait une valeur d'environ 68,7 milliards de dollars.

Alors que les actions de la société de jeux vidéo se sont redressées avant l'ouverture des marchés américains, celles de Microsoft ont chuté de près de 3 % avant d'arrêter la baisse.

L'intérêt de Microsoft pour Activision survient alors que la société tente de se positionner bien avant les mouvements majeurs dans l'espace métaverse. Le concept technologique du monde virtuel a déjà d'autres grandes entreprises technologiques comme Meta Platforms et Google qui cherchent à jouer un rôle de premier plan.

Les actions Alibaba et Goldman Sachs chutent

Ailleurs, les actions du géant chinois du commerce électronique Alibaba ont également baissé avant la commercialisation après l'annonce que les États-Unis enquêtaient sur d'éventuelles menaces à la sécurité nationale liées au service cloud de l'entreprise. Le titre était en baisse de 3,8% avant la commercialisation.

Goldman Sachs s'est également affaibli après des résultats mitigés au quatrième trimestre. Tout comme JPMorgan et Citigroup la semaine dernière, les actions de Goldman Sachs ont chuté de plus de 2 % après le rapport sur les résultats. Mardi, les revenus déclarés de la banque ont dépassé les estimations consensuelles, mais le bénéfice par action de 10,81 dollars au dernier trimestre était inférieur aux prévisions des analystes de 11,76 dollars.

Le dollar se renforce

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et du Trésor britannique à 10 ans ont augmenté, tandis que l'indice du dollar s'est renforcé pour faire pression sur l'euro et la livre sterling à 1,358 et 1,136 contre le billet vert respectivement.

Les prix du pétrole ont continué de se raffermir, le Brent en hausse de 1,79 % à 85,79 $ le baril. L'or a connu des difficultés lors de la session européenne, en baisse de 0,3 pour osciller autour de 1 812 $ l'once.