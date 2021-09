Le dollar américain est au centre des préoccupations cette semaine, la réunion de la Réserve fédérale étant le principal événement de la semaine. Les traders canadiens et européens gardent un œil sur les élections fédérales au Canada et en Allemagne.

La semaine de trading à venir est consacrée au dollar américain, mais les traders doivent être attentifs à d'autres événements que la réunion de la Réserve fédérale de mercredi, qui est très importante. Treize banques centrales publieront leurs déclarations de politique monétaire cette semaine, mais seules quatre d'entre elles sont les plus importantes. En outre, les traders doivent tenir compte de deux élections importantes au Canada et en Allemagne qui pourraient déclencher une volatilité intense sur les marchés financiers.

Données et événements clés de la semaine à venir

Comme d'habitude, la semaine de trading commence lentement du point de vue du calendrier économique. Aujourd'hui est un jour férié en Chine et au Japon, mais les sessions de Londres et d'Amérique du Nord pourraient être volatiles en raison du positionnement de la réunion de la Fed et des élections fédérales canadiennes.

Les traders australiens pourraient être intéressés par les comptes-rendus de la politique monétaire qui doivent être publiés mardi. Après la chute du dollar australien vendredi dernier, il serait intéressant de voir ce que les banquiers centraux australiens ont discuté lors de la réunion précédente.

À partir de mercredi, la volatilité des marchés financiers devrait augmenter considérablement. La journée commence par la décision de la Banque du Japon en Asie. Le yen japonais s'est maintenu dans des fourchettes étroites récemment, mais la décision de la Banque du Japon est toujours capable de générer une volatilité extrême.

Toutefois, les marchés ne s'attendent pas à ce qu'il se passe grand-chose après la publication de la décision de la Banque du Japon et jusqu'à la déclaration et la conférence de presse de la Fed. La Réserve fédérale devrait communiquer aux participants du marché qu'elle commencera à réduire ses achats d'actifs plus tard dans l'année de trading. Le marché se concentrera donc sur les projections de la Fed et sur la date possible de la première hausse des taux.

La semaine de trading se poursuit avec la publication des déclarations des deux autres banques centrales jeudi – la Banque nationale suisse et la Banque d'Angleterre. Par conséquent, les paires du franc suisse et de la livre sterling seront plus volatiles que d'habitude.

Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra un discours vendredi, mais les traders doivent faire attention à leurs positions en euros car les élections fédérales allemandes ont le potentiel de créer un écart dans les paires de devises euro.