Le trading d’été va entraîner un changement d’orientation des marchés financiers, qui passeront de l’inflation à la création d’emplois. Maintenant que la Fed a commencé à « penser à penser » à la réduction des taux d’intérêt, l’évolution du marché de l’emploi déterminera l’action des prix jusqu’à la réunion de septembre de la Fed.

Le principal événement de la semaine dernière a surpris les participants au marché. La Réserve fédérale des États-Unis (Fed), la banque centrale la plus proactive au monde, a annoncé qu’elle « pensait à penser » à réduire ses achats d’actifs plus tard dans l’année.

En outre, elle a augmenté le taux d’intérêt sur les réserves excédentaires et a signalé deux hausses de taux possibles en 2023. Le ton hawkish était inattendu, et la plupart des acteurs du marché pensent qu’une inflation plus élevée que celle prévue par la Fed a conduit à ce changement de langage.

Cette semaine, la Fed a minimisé le message de la semaine dernière. Elle a déclaré qu’elle maintiendrait les mesures accommodantes aussi longtemps que nécessaire. Mais combien de temps est trop long, et quel est le seuil de la Fed ?

Les offres d’emploi aux États-Unis dépassent déjà les niveaux pré-pandémiques

Si la Fed n’est pas à l’aise avec le niveau d’inflation, cela signifie que le seuil fixé pour cette partie du mandat a été atteint. L’attention se porte donc sur la création d’emplois.

Bien que le chemin soit encore long jusqu’au retour complet aux niveaux pré-pandémiques, certains signes encourageants existent pour le trader haussier du dollar américain. Premièrement, les offres d’emploi aux États-Unis ont déjà dépassé les niveaux pré-pandémiques. Le rapport JOLTS (Job Openings and Labour Turnover Survey) d’avril a révélé 9,3 millions d’ouvertures de postes pour le mois.

Deuxièmement, les attentes en matière d’emploi se redressent dans un plus grand nombre de secteurs de l’économie. L’enquête de la Fed de Richmond sur l’industrie manufacturière montre que les attentes en matière d’emploi sont fortes dans le district de la Fed de Richmond. En juin, les attentes en matière d’emploi ont atteint le niveau record de 51, ce qui suggère que l’emploi dans les usines devrait s’accélérer dans les mois à venir.

Une plus forte création d’emplois devrait mettre davantage de pression sur la Fed pour qu’elle réagisse plus tôt que tard et réduise ses achats d’actifs. La semaine prochaine, le rapport sur les emplois non agricoles, vendredi, sera le premier grand test pour les marchés.

Si le rapport est meilleur que prévu, les actions se redresseront. Mais si le rapport est bien meilleur que prévu, le dollar américain devrait remonter, car la Fed est obligée d’agir.