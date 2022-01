La phase économique de fin de cycle se caractérise par une hausse de l'inflation et une croissance économique lente. Alors quelles actions acheter pour protéger le portefeuille ?

La croissance économique suit le cycle économique avec ses différentes phases. Chaque phase du cycle économique présente certaines caractéristiques qui servent de guide aux investisseurs.

Maintenant que l'inflation atteint près de quatre décennies de haut aux États-Unis et menace d'affecter la croissance économique, il se peut que l'économie entre dans une phase de fin de cycle. Ce sont les principales caractéristiques d'une fin de cycle, et les entreprises qui ont tendance à surperformer appartiennent à des secteurs tels que l'énergie, les biens de consommation de base et la santé.

Edison consolidé

Consolidated Edison (NYSE : ED) est une société de services publics basée à New York. Elle offre des services d'électricité et de gaz à des millions de clients et a été fondée en 1823.

Le cours de l'action atteint des niveaux records et, outre la performance, les actionnaires bénéficient d'un dividende élevé versé par la société. Consolidated Edison a augmenté son dividende au cours des 47 dernières années et le taux de distribution des dividendes est de 73,26 %. De plus, le rendement du dividende à terme est de 3,77 % et le taux de croissance du dividende sur 5 ans est de 2,95 %.

La compagnie Coca Cola

Coca-Cola (NYSE:KO) n'a pas besoin d'être présenté, car sa marque est reconnue dans le monde entier. Peu de gens savent qu'il s'agit d'une entreprise qui a récompensé ses investisseurs en augmentant son dividende pendant 59 années consécutives.

De plus, le ratio de distribution des dividendes est de 73,285 et le taux de croissance des dividendes sur 50 ans est de 3,71 %.

Le cours de l'action Coca-Cola est en hausse de +3,02 % depuis le début de l'année et de +25,75 % au cours des douze derniers mois. Au cours actuel du marché boursier, la société a une capitalisation boursière de 263,05 milliards de dollars et la valeur d'entreprise a atteint 291,84 milliards de dollars.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) est l'une des plus grandes sociétés de soins de santé au monde. Basée dans le New Jersey, elle a été fondée en 1886 et emploie plus de 130 000 personnes.

Elle fonctionne avec une marge bénéficiaire brute bien supérieure à la médiane du secteur 67,61% contre 55,41%, et les actionnaires ont reçu un dividende croissant au cours des 59 dernières années. En conséquence, les analystes sont optimistes quant au cours de son action, comme en témoigne le nombre d'analystes ayant émis une note d'achat – 27 analystes sur 30. Plus récemment, le cours de l'action Johnson & Johnson a été maintenu à l'achat chez Raymond James Financial, avec un objectif de cours de 183 $.