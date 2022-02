Pendant la pandémie de COVID-19, les investisseurs ont privilégié les actions de croissance. Les actions à dividendes sont-elles de retour en faveur ? Voici trois actions à dividendes à acheter au début du nouveau mois – PepsiCo, AbbVie et Otis Worldwide Corporation.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une reprise de la plupart des marchés boursiers en raison de mesures de relance budgétaire et monétaire sans précédent. Les investisseurs se sont principalement concentrés sur les valeurs de croissance, qui ont bondi.

2022 est-elle l'année où les actions à dividendes sont de retour en force ?

Effectivement, les versements de dividendes devraient augmenter de 6 % en 2022 par rapport à l'année précédente. Les investisseurs se concentrent généralement sur les actions à haut rendement en dividendes, mais le secret est de trouver un rendement équilibré qui ne cache pas les problèmes financiers.

Lorsque les entreprises augmentent leurs dividendes, c'est un signe de confiance dans l'entreprise et dans sa capacité à générer des flux de trésorerie futurs. En tant que tel, voici trois actions à dividendes à acheter au début du nouveau mois : PepsiCo, AbbVie et Otis Worldwide Corporation.

PepsiCo

PepsiCo (NASDAQ : PEP) est une entreprise de produits alimentaires et de boissons opérant à l'échelle mondiale et ayant une marque reconnue dans le monde entier. Elle emploie près de 300 000 personnes et la croissance de ses revenus en glissement annuel dépasse la médiane du secteur – 11,85 % contre 8,96 pour la médiane du secteur.

Le cours de l'action Pepsi a augmenté de +27,06 % au cours des douze derniers mois et la société verse un dividende trimestriel. L'une des choses les plus impressionnantes à propos de Pepsi est qu'il a augmenté le dividende annuel au cours des 49 dernières années. De plus, le rendement du dividende à terme est de 2,48 % et le taux de distribution est de 67,77 %.

La plupart des analystes ont émis des cotes d'achat pour les actions de Pepsi. Sur les 33 analystes couvrant le titre, un seul a émis une note de vente.

AbbVie (NYSE : ABBV) est l'une des plus grandes entreprises opérant dans le secteur des soins de santé. Basée à North Chicago, dans l'Illinois, elle emploie 50 000 personnes et sa croissance annuelle des revenus dépasse la médiane du secteur de 101,56 %.

De plus, le rendement du dividende à terme d'AbbVie est de 4,12 %, tandis que le taux de distribution du dividende est de 42,24 %. Au cours actuel du marché boursier, la société est évaluée à 243,83 milliards de dollars et a une valeur d'entreprise de 312,34 milliards de dollars.

Otis Worldwide Corporation

Otis est une société américaine fabriquant des escaliers mécaniques et des ascenseurs. Avec des opérations internationales, il a un rendement du dividende à terme de 1,12 % et il a une marge EBIT pour les douze derniers mois supérieure à la médiane du secteur de 59,31 %.

Le cours de l'action d'Otis a gagné +32,14% au cours des douze derniers mois, et au prix actuel du marché, la société est évaluée à 35,16 milliards de dollars.