Avec des marchés boursiers américains en pleine effervescence, vous pourriez vouloir protéger votre portefeuille en juin en achetant des actions britanniques à forts dividendes. Voici certaines des meilleures actions à dividendes que nous vous proposons.

Où puis-je acheter des actions à dividendes en juin 2021 ?

Pour acheter des actions à forts dividende ce mois-ci, vous pouvez utiliser les services d’eToro et de Capital, deux des meilleurs courtiers en actions du secteur.

Quelles actions à dividendes acheter en juin 2021 ?

Parmi la myriade d’actions disponibles, nous avons sélectionné des actions à dividendes élevés qui augmenteront les rendements de votre portefeuille, vous donneront des liquidités supplémentaires que vous pourrez réinvestir ou retirer et apporteront de la stabilité à votre portefeuille.

1. BHP Group (LSE : BHPB)

BHP Group, une société du FTSE 100, opère dans le secteur des métaux et de l’industrie minière. Son rendement des dividendes est de 5,10 %, car la société a versé un dividende total de 1,20 $ (0,9173 £) par action au cours de l’exercice fiscal 2019/2020. La société a déjà versé un dividende provisoire de 1,01 $ (0,7298 £) par action au cours de l’exercice 2020/2021 et doit encore annoncer un dividende final, qui – lorsqu’il sera décidé – dépassera le dividende versé au cours de l’exercice 2019/2020. La société enregistre une forte croissance annuelle composée de son dividende sur les 5 dernières années, ce qui en fait un candidat idéal pour les investisseurs souhaitant profiter d’entreprises qui distribuent des dividendes importants.

2. British American Tobacco (LSE : BATS)

British American Tobacco fabrique et commercialise des cigarettes et des produits liés au tabac. Au cours de l’exercice 2019/2020, la société a versé des dividendes de 210,4 pence (p) par action avec un rendement des dividendes de 8 %. Bien que l’action se soit tradée dans une fourchette de janvier à mai et qu’elle se situe actuellement à un niveau de janvier à 2 723 pence (p), un fort rendement de dividende de 8 % couplé à un taux de croissance annuel composé du dividende de 4,04 % sur 5 ans en fait une action à dividende appropriée pour les investisseurs qui recherche des actions de valeur.

3. Legal & General (LSE : LGEN)

Legal & General est une société britannique bien connue qui fournit des services financiers et de gestion d’actifs à ses clients. L’action est populaire et apporte un dividende intéressant. C’est une action de revenu passif et voici quelques mesures de dividende :

Dividende par action : 0,1757 £

Rendement des dividendes : 6,60 %

Croissance annuelle composée du dividende sur 5 ans : 5,57 %

4. United Utilities (LSE : UU)

United Utilities, la plus grande entreprise de distribution d’eau du Royaume-Uni, a également l’habitude de verser des dividendes stables et réguliers. En 2020, la société a versé 42,60 pence (p) par action, enregistrant un taux de croissance de 3,2 % par rapport à l’année précédente. L’action UU a un rendement des dividendes de 4,70 % et une croissance annuelle composée du dividende sur 5 ans de 2,38 %.

5. Persimmon (LSE : PSN)

L’entreprise britannique de construction de maisons Persimmon a généré un rendement d’environ 15 % au cours des 5 premiers mois, l’action ayant grimpé de 2 720 £ à 3 160 £. Au cours de l’année 2020, la société a versé un dividende cumulé de 235 pence (p), ce qui se traduit par un rendement des dividendes de 4 %. Le rendement des dividendes de la société sur les 12 derniers mois s’élève à 7,28 %. Bien que la société n’ait pas versé de dividendes en 2019, elle a historiquement versé des dividendes régulièrement. Le taux de croissance annuel composé du dividende sur 5 ans est de 50,81 %.

6. Phoenix Group Holdings (LSE : PHNX)

Phoenix Group Holdings, le plus grand prestataire de services d’assurance du Royaume-Uni, a gagné environ 5 % au cours des 5 premiers mois de l’année. La société a versé des dividendes réguliers à ses actionnaires, faisant de l’action un candidat possible pour les investisseurs recherchant des actions à forts dividendes. Voici les principales mesures du dividende de la société :

Dividende par action : 47,50 pence (p)

Rendement des dividendes : 6,80 %

Croissance du dividende sur 1 an : 1,50 %

Croissance annuelle composée du dividende sur 5 ans : 3,23 %

7. British Petroleum (LSE : BP)

Anciennement (et officiellement) connue sous le nom de British Petroleum, BP a généré un rendement stellaire de 20 % au cours des 5 premiers mois de l’année, son cours ayant bondi de 254 £ à 306 £ pendant cette période. Tout en offrant des opportunités d’appréciation du capital, cette action fournit également des dividendes réguliers aux actionnaires.

En 2020, elle a enregistré un rendement de 7,3 % et a versé un dividende de 0,26 $ par action. Ce dividende de 0,26 $ est une réduction par rapport aux 0,41 $ versés l’année précédente, en raison des effets négatifs de la pandémie de coronavirus. Cependant, avec la pandémie maintenant sous contrôle, espérons-le, et la hausse du prix du pétrole, nous pourrions voir une reprise des dividendes à venir. Néanmoins, le taux de croissance du dividende sur un an est de – 36,36 % et le taux de croissance annuel composé du dividende sur 5 ans est de – 12,09 %.

Pourquoi acheter des actions à dividendes en juin 2021 ?

Les actions à dividendes sont des actions qui distribuent une partie de leurs bénéfices aux investisseurs sous forme de dividendes. Elles sont idéales pour les investisseurs qui souhaitent détenir des actions sur le long-terme et percevoir des dividendes réguliers, qu’ils bénéficient ou non de l’appréciation du cours de l’action.

Alors que les indices boursiers américains sont proches de leurs plus hauts niveaux historiques après des rebonds massifs depuis les plus bas de mars 2020, vous pourriez être nerveux à l’idée d’un krach ou d’un marché baissier à venir. Les marchés britanniques n’ont pas rebondi aussi fortement, mais il existe de bonnes sociétés versant des dividendes importants (et/ou régulièrement) qui pourraient générer des rendements décents quelle que soit l’évolution des actions à partir de juin.

Achat d’actions à dividendes en juin 2021 – Conclusion

Il n’y a peut-être pas de meilleur moment pour investir dans des actions que maintenant. Mais avec les marchés boursiers mondiaux qui atteignent de nouveaux sommets, il est logique de diversifier un portefeuille agressif en y ajoutant quelques actions à dividendes solides pour lisser vos rendements… juste au cas où. C’est pourquoi nous avons proposé une liste restreinte de quelques-unes des meilleures actions britanniques versant des dividendes.