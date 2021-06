Les actions du secteur de la santé ont été sous les feux de la rampe depuis le début de la pandémie et certaines d’entre elles ont enregistré des gains importants. Quelles sont donc celles qui semblent encore intéressantes pour les investisseurs avisés alors que nous nous dirigeons vers un monde post-pandémie ?

Où puis-je acheter des actions du secteur de la santé en juin 2021 ?

Quelles actions du secteur de la santé acheter en juin 2021 ?

Les investisseurs peuvent choisir parmi un large éventail d’actions du secteur de la santé : sociétés de développement de médicaments, sociétés de fabrication de matériel médical, sociétés d’assurance maladie et hôpitaux ou encore prestataires de services de santé.

Notre liste restreinte contient 7 actions de ce secteur d’activité qui ont le potentiel de générer des rendements en raison de leurs fondamentaux prometteurs, qui pourraient soutenir la hausse de ces actions à court-terme.

1. UnitedHealth Group Inc (NYSE : UNH)

La société américaine d’assurance santé et de santé gérée UnitedHealth Group a généré un rendement de 24 % au cours des 3 derniers mois. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 70,2 milliards de dollars au T1 2021, soit une augmentation de 9 % par rapport au chiffre d’affaires de 64,42 milliards de dollars au T1 2020. Le bénéfice par action (BPA) pour le T1 2021 s’est établi à 5,31 $, soit une augmentation de 42,7 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. La direction de la société prévoit que la société augmentera le BPA annuel à 18,60 $ dans l’année en cours, ce qui peut vous fournir un potentiel de hausse décent sur l’action.

Les choses s’amélioreront encore pour UnitedHealth si la pandémie reste sous contrôle, ce qui augmentera les paiements de primes qui ont connu une réduction pendant le pic de la pandémie.

2. Amgen (NASDAQ : AMGN)

Amgen est une société américaine de biotechnologie de premier plan, dont les produits diversifiés se concentrent sur différents domaines thérapeutiques. La société a fait état d’un flux de trésorerie disponible de 1,9 milliard de dollars dans son bilan du premier trimestre 2021 qu’elle peut utiliser pour ses activités de recherche et développement. Bien que la société ait enregistré une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre au premier trimestre, nombre de ses produits ont entraîné une croissance en volume malgré les visites manquées de patients en raison de la Covid-19. De nombreux produits de son pipeline font l’objet d’essais cliniques ou sont en phase d’approbation.

L’action Amgen a gagné 4,5 % au cours des 6 derniers mois. Son rendement des dividendes est de 2,9 % et son ratio cours sur bénéfices C/B est raisonnablement bon marché à 14 fois.

3. Stryker Corporation (NYSE : SYK)

Stryker, société de technologie médicale basée dans le Michigan, a gagné environ 5 % au cours des 5 derniers mois. La société fabrique des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans les procédures orthopédiques. Le chiffre d’affaires de la société au premier trimestre 2021 s’est élevé à 3,95 milliards de dollars (en hausse de 10 % par rapport au même trimestre de l’année précédente) et elle a annoncé un dividende provisoir de 0,63 $ par action pour le premier trimestre 2021 (contre 0,575 $ au premier trimestre 2020).

Stryker a installé plus de 1 000 de ses robots Mako pour réaliser des opérations de remplacement de la hanche et du genou avec la possibilité de porter le décompte à 4 500 robots dans le monde. En 2020, Stryker a acquis la société de dispositifs médicaux Wright Medical Group afin d’augmenter ses activités dans des domaines comme la traumatologie. Cette acquisition a contribué à hauteur d’environ 6 % à la croissance des ventes de la société au premier trimestre 2021.

Notre analyse suggère que la société a de fortes perspectives de croissance dans l’environnement post-Covid et vous devriez être assurés de recevoir des dividendes car Stryker a augmenté ses versements de dividendes pendant 26 années consécutives.

4. CVS Health Corp (NYSE : CVS)

La société américaine CVS Health Corp possède des milliers de pharmacies de détail réparties sur tout le territoire américain. L’action a gagné environ 23 % au cours des 5 derniers mois grâce aux excellents résultats du premier trimestre. La société a enregistré des revenus totaux de 69,1 milliards de dollars en hausse de 3,5 % sur un an. Le BPA dilué est passé à 1,68 $, soit une augmentation de 9,8 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les flux de trésorerie d’exploitation à la clôture du trimestre s’élevaient à 2,9 milliards de dollars. La société a également mis à jour ses prévisions pour l’ensemble de l’année et a affiché des chiffres encourageants.

Bien que cette action ait déjà progressé de plus de 20 % au cours de l’année, vous pourriez profiter de ses solides fondamentaux en achetant un creux.

5. Intuitive Surgical (NASDAQ : ISRG)

Intuitive Surgical est une société américaine qui fabrique des produits robotiques utilisés pour réaliser des opérations de chirurgie mini-invasive. Le système robotique Da Vinci, le plus avancé de la société, a été largement utilisé pour réaliser des procédures chirurgicales. Intuitive Surgical a vendu 298 systèmes robotisés au cours du premier trimestre, contre 237 au cours du même trimestre de l’année précédente et son chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté pour atteindre 1,29 milliard de dollars.

L’action d’Intuitive Surgical a gagné environ 9 % au cours des 6 derniers mois. En mars, l’action a clôturé à un plus bas de 684,90 $ avant d’atteindre un plus haut de 6 mois à 891,38 $ en avril, soit un gain d’environ 30 % par rapport au plus bas.

Vous pouvez envisager d’acheter l’action Intuitive Surgical car elle présente de nombreux points positifs qui peuvent pousser l’action plus haut. Par exemple, les analystes pensent que la réduction des cas d’infections liés à la Covid-19 augmentera le volume des procédures chirurgicales.

6. Cerner Corporation (NASDAQ : CERN)

Cerner Corporation est une société américaine qui fournit des services et des produits informatiques aux établissements de santé du monde entier. L’entreprise existe depuis plus de 40 ans et fournit des services à certains des plus grands organismes de santé du monde. Cerner Corporation obtient des revenus récurrents de ses clients grâce à sa plateforme HealtheIntent, efficace et robuste, qui gère les paiements et les recettes des grandes organisations. Avec des fondamentaux commerciaux solides, Cerner Corporation pourrait être une action du secteur de la santé décente pour un investissement.

7. Medtronic Plc (NYSE : MDT)

Medtronic fabrique des dispositifs médicaux et fournit également des solutions technologiques aux organismes de santé. Les dispositifs de la société sont utilisés pour traiter des maladies telles que la maladie de Parkinson, le syndrome de Down, l’insuffisance cardiaque et le diabète. La société a publié des résultats encourageants pour le premier trimestre et a annoncé des revenus trimestriels de 8,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 37 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice net a également fait un bond massif de 162 % pour atteindre 2,038 milliards de dollars au cours du trimestre. Ces résultats positifs montrent que la demande pour le produit de la société est forte, ce qui en fait une bonne perspective d’investissement.

Pourquoi acheter des actions du secteur de la santé en juin 2021 ?

La plupart des entreprises qui ont développé les vaccins contre la Covid-19 ont déjà vu leurs actions monter en flèche. Si vous pensez ne pas avoir pu en profiter, vous pouvez encore trouver de nombreuses opportunités d’investissement dans le secteur de la santé.

Certaines actions du secteur de la santé ont fait état de revenus et de bénéfices en baisse en raison des perturbations liées à la pandémie. Toutefois, la campagne de vaccination battant son plein et le virus étant, on l’espère, maîtrisé, on peut s’attendre à ce que de nombreuses actions du secteur de la santé connaissent un rebond considérable d’ici à la fin de 2021. Il est donc logique de rechercher les meilleures actions du secteur de la santé en juin 2021 pour surfer sur la vague des gains potentiels.

Conclusion

Les actions du secteur de la santé sont dans le collimateur des investisseurs depuis un an et demi en raison de la course au développement d’un vaccin efficace contre la Covid-19. Les actions de sociétés telles que Moderna et Novavax ont enregistré des gains importants entre le début de 2020 et mai 2021.

Bien que ces entreprises continuent de recevoir des commandes pour les vaccins, la plupart des effets positifs semblent avoir été pris en compte dans le prix. Par conséquent, en juin de cette année, vous pourriez chercher d’autres actions du secteur de la santé avec de bons fondamentaux qui pourraient voir leurs cours augmenter dans un monde post-pandémie.