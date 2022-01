Le pétrole se négocie à nouveau au-dessus de 80 $, et les actions énergétiques suivent à la hausse. Voici trois actions à acheter en tant que rallyes pétroliers : Phillips 66, Chevron Corporation et ConocoPhillips

La nouvelle année commerciale a à peine commencé, mais le prix du pétrole a déjà récupéré l'essentiel de sa récente correction. Les craintes que la variante omicron ait un impact sur l'économie se sont estompées et les investisseurs se sont entassés dans les transactions à risque.

Le pétrole a échoué au-dessus de 85 $ l'année dernière, mais le récent rallye menace d'atteindre un nouveau sommet. En tant que tels, les actions énergétiques sont «en feu», les actions pétrolières enregistrant déjà des gains à deux chiffres. De plus, les valorisations semblent attrayantes et rapportent de gros dividendes.

Voici trois actions énergétiques à acheter dans un contexte de hausse des prix du pétrole : Phillips 66 (NYSE:PSX), Chevron Corporation (NYSE:CVX) et ConocoPhillips (NYSE:COP).

Phillips 66

Phillips 66 est un producteur et distributeur de pétrole brut de Houston, au Texas. Elle emploie près de 10 000 personnes et a été fondée en 1917.

Le cours de l'action est en hausse de +2,53% aujourd'hui seulement et de +15,73 % depuis le début de l'année. Outre la performance de l'action, la société verse un dividende trimestriel avec un rendement de dividende à terme de 4,39 %. De plus, le taux de distribution du dividende est de 86,66 % et le taux de croissance du dividende sur cinq ans est de 8,12 %.

Phillips 66 a augmenté son chiffre d'affaires en glissement annuel à un taux supérieur à la médiane du secteur de 68,57 %, et au prix actuel du marché, la société a atteint une capitalisation boursière de 35,92 milliards de dollars.

Chevron Corporation

Chevron est basée à San Ramon, en Californie, et a été fondée en 1879. Elle est impliquée dans les opérations pétrolières et est l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde.

Le cours de l'action est en hausse de +2,21% aujourd'hui seulement et de +37,36% au cours des douze derniers mois. En plus de cela, Chevron verse un dividende trimestriel avec un rendement de dividende à terme de 4,28 %. De plus, il a l'un des plus longs historiques de croissance des dividendes – 34 ans.

Chevron opère avec une marge bénéficiaire brute supérieure de 13,08 % à la médiane du secteur et le ratio P/E pour 2022 est prévu à 12,12.

ConocoPhillips

ConocoPhillips est une autre entreprise de Houston, au Texas, qui produit et commercialise du pétrole brut. Son cours boursier est proche de niveaux records après avoir fortement rebondi après les creux de la pandémie – tout comme le prix du pétrole brut.

Bien que le rendement du dividende ne soit pas si élevé par rapport aux deux autres sociétés présentées précédemment (seulement 2,27 %), ConocoPhillips opère avec une marge bénéficiaire brute beaucoup plus élevée – supérieure de 22,19 % à la médiane du secteur.

Le cours de l'action est en hausse de +12,26% depuis le début de l'année et de +81,28% l'année dernière.