Les actions du secteur technologique ont connu un parcours exceptionnel en 2020 au plus fort de la pandémie, mais il n’est peut-être pas trop tard pour investir dans des actions technologiques qui présentent encore un potentiel de croissance élevé grâce à de solides fondamentaux.

Où puis-je acheter des actions technologiques en juin 2021 ?

Quelles actions technologiques acheter en juin 2021 ?

Voici notre liste des 10 meilleures actions technologiques à acheter ce mois-ci.

1. Apple (NASDAQ : AAPL)

Apple a franchi le niveau des 100 milliards de dollars de revenus trimestriels, car la société a enregistré un revenu de 111,4 milliards de dollars au premier trimestre 2021 enregistrant une augmentation de 21 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. La hausse des revenus a été attribuée à une croissance à 2 chiffres dans toutes les catégories de produits. Dan Ives, analyste chez Wedbush, s’attend à ce que l’entreprise franchisse la barre des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en 2022. L’action a baissé de 2 % cette année, ce qui donne l’occasion aux investisseurs de l’acheter à un prix plus intéressant.

2. Alphabet (NASDAQ : GOOGL)

Alphabet, la société mère de Google, a publié des résultats optimistes pour le premier trimestre de 2021, ses revenus ayant augmenté de 34 %. Les publicités sur YouTube ont généré des revenus de 6,01 milliards de dollars pour le premier trimestre, enregistrant une augmentation de 50 % d’une année sur l’autre. L’action est en hausse de 39 % cette année et peut être un achat décent compte tenu des résultats financiers stellaires rapportés par la société.

3. Microsoft (NASDAQ : MSFT)

Microsoft, deuxième entreprise mondiale en termes de capitalisation boursière, a enregistré un chiffre d’affaires de 37,2 milliards de dollars au premier trimestre 2021, soit une hausse de 12 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le bénéfice net du premier trimestre a augmenté de 30 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 13,9 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a également augmenté (+ 32 %) pour atteindre 1,82 $. La société a enregistré une croissance saine dans tous ses secteurs d’activité.

La société devrait porter ses revenus annuels à 166 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. Microsoft dispose de 125 milliards de dollars de liquidités, ce qui témoigne de la solide trésorerie de l’entreprise. L’action a augmenté de 16 % cette année, ce qui montre que les acheteurs accumulent activement l’action, ce qui la pousse vers le haut.

4. Salesforce (NYSE : CRM)

Salesforce commercialise auprès des entreprises des programmes de gestion de la relation client basés sur le cloud. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 21 milliards de dollars en 2020, qui devrait augmenter de 22 % en 2021 et de 20 % supplémentaires en 2022. En 2020, l’action a été incluse dans le DJIA en raison de l’importance croissante de l’entreprise dans le secteur des technologies. L’action CRM est une option décente pour les investisseurs à la recherche de sociétés en croissance. L’action est actuellement en hausse de 7 % sur l’année.

5. PayPal Holdings (NASDAQ : PYPL)

La société américaine de traitement des paiements en ligne PayPal Holdings est en hausse de 13,5 % cette année. Le bénéfice de la société a bondi de 84 millions de dollars à 1,10 milliard de dollars au premier trimestre 2021. Paypal a pu augmenter sa base d’utilisateurs à 392 millions après avoir ajouté 14,5 millions de nouveaux comptes. La société s’attend à ce que ses revenus et ses bénéfices augmentent respectivement de 20 % et 21 % pour l’exercice 2021. Dan Schulman, PDG de PayPal, considère les crypto-monnaies comme un moteur de croissance clé dans les années à venir. Compte tenu de plusieurs facteurs positifs, PayPal Holdings peut être une bonne opportunité d’investissement.

6. Twilio (NYSE : TWLO)

L’entreprise américaine Twilio, spécialisée dans les logiciels de communication sur le cloud, a gagné 63 % au cours des 12 derniers mois. Depuis son introduction en bourse en 2016, l’action Twilio a touché un sommet à 443 $ avant de chuter à 317 $ en juin 2021. Au cours de l’exercice 2020, les revenus de l’entreprise ont augmenté de 55 %, et l’entreprise prévoit que les revenus de l’exercice 2021 augmenteront de 44 %. Bien que l’entreprise ait déclaré une perte GAAP par action de 1,24 $ et une perte nette de 206,5 millions de dollars au premier trimestre de 2021, l’entreprise a régulièrement augmenté sa base de clients chaque trimestre depuis 2019. Les clients actifs sont passés de 190 000 à 235 000 au premier trimestre 2021, soit une hausse de 23 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Les bénéfices de Twilio augmentent régulièrement, ce qui en fait une option raisonnable pour les investisseurs à la recherche d’actions de croissance.

7. Facebook (NASDAQ : FB)

L’action Facebook se trade à un niveau record de 333 $ et a gagné 24 % cette année. La société enregistre un bond de 94 % de son bénéfice net et une hausse de 48 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre 2021, principalement grâce à une augmentation de 12 % des ventes de publicités avec un prix moyen par publicité en hausse de 30 %. Facebook affiche régulièrement des résultats exceptionnels en raison desquels son action atteint de nouveaux sommets. En raison des éléments déclencheurs positifs, vous pouvez envisager d’ajouter l’action Facebook à votre portefeuille.

8. Palo Alto Networks (NYSE : PANW)

La société de cybersécurité Palo Alto Networks a gagné 51 % au cours des 12 derniers mois, la plupart des gains ayant été réalisés entre novembre 2020 et février 2021. L’entreprise fournit des produits de cybersécurité qui protègent l’infrastructure informatique d’une organisation contre les menaces, telles que les cyber-attaques, les logiciels malveillants, le phishing, la perte de données, et bien d’autres.

Dans ses résultats du troisième trimestre 2021, la société a enregistré des revenus de 1,07 million de dollars, enregistrant une croissance de 24 % par rapport au même trimestre de l’année dernière. L’entreprise prévoit que les revenus pour les exercices 2021 et 2022 augmenteront respectivement de 23 % et 18 %.

9. Nvidia (NASDAQ : NVDA)

Nvidia fabrique des GPU, des CPU, des chipsets et de nombreux autres produits informatiques. La société a enregistré 5,56 milliards de dollars au premier trimestre de l’exercice 2022, soit une hausse de 84 % par rapport à l’année précédente. Les revenus provenant des segments des jeux, des centres de données et de la visualisation professionnelle ont enregistré une augmentation de 106 %, 79 % et 21 % respectivement. L’action est en hausse de 33 % cette année, mais elle peut encore augmenter car la direction prévoit que la croissance se poursuivra également au cours des prochains trimestres.

10. Cisco Systems (NASDAQ : CSCO)

Cisco Systems est une société américaine qui développe et vend des équipements de réseaux et de télécommunications, des logiciels et d’autres services technologiques. L’action a gagné 23 % depuis le début de l’année, car l’entreprise a enregistré une croissance de 7 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021, à 12,80 milliards de dollars, ce qui a mis fin à 5 trimestres de baisse continue du chiffre d’affaires. En mars, la société a conclu l’acquisition d’Acacia Communications pour 4,5 milliards de dollars et d’IMImobile pour 730 millions de dollars, ce qui lui donnera un effet de levier dans les années à venir.

Pourquoi acheter des actions technologiques en juin 2021 ?

Les actions technologiques se sont redressées en 2020 en raison de la forte demande de produits et de services liés à la technologie découlant de la situation liée à la Covid-19 qui a entraîné une hausse du travail à domicile.

Cependant, les entreprises technologiques dépensent beaucoup d’argent en recherche et développement pour lancer de nouveaux produits innovants, ce qui maintient la demande de produits technologiques à un niveau élevé.

Vous pouvez capitaliser sur la croissance des entreprises technologiques en investissant dans certaines actions technologiques en 2021, surtout que les actions de notre liste sont prêtes à enregistrer une nouvelle forte croissance, ce qui en fait les meilleurs candidats à l’investissement au mois de juin.

Conclusion

Vous pouvez envisager d’acheter des actions technologiques ce mois-ci, même si vous n’avez pas profité des rendements extraordinaires générés par les actions technologiques en 2020. Les actions technologiques figurant dans notre liste peuvent offrir un potentiel de hausse décent soutenu par des fondamentaux solides.