Des taux d'intérêt plus élevés sont avantageux pour les banques américaines. Voici trois banques régionales à acheter dans le cadre du prochain resserrement de la Fed.

Une inflation plus élevée est une réalité pendant la pandémie de COVID-19. Les entreprises du secteur financier devraient profiter de la hausse des prix des biens et services, car les taux d'intérêt augmenteront en raison du resserrement de leurs politiques monétaires par les banques centrales.

Nous le voyons déjà se produire au Canada et en Nouvelle-Zélande, où les banques centrales ont commencé à augmenter les taux d'intérêt à partir de leurs plus bas. Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre explore des voies similaires, tandis que les États-Unis ont commencé à réduire leurs achats d'actifs. De plus, les investisseurs ont prévu deux hausses en 2022 et une possible réduction plus rapide qu'initialement prévu.

Des taux d'intérêt plus élevés sont bons pour le secteur financier, voici donc trois banques régionales américaines à acheter dans le cadre du resserrement de la Fed : Hancock Whitney, ServisFirst Bancshares et Pacific Premier Bancorp.

Hancock Whitney

Hancock Whitney est une banque régionale américaine de Gulfport, Mississippi. Il sert les petites entreprises, les consommateurs de détail, ainsi que les clients commerciaux. Elle exploite plus de 208 bureaux de services bancaires et financiers à service complet et le prix d'une action est de 49,20 $.

La société verse un dividende et le rendement du dividende est de 2,20 %. Actuellement, il n'y a que 1,45 % d'intérêt à court terme dans la société et la capitalisation boursière est de 4,27 milliards de dollars.

Ce qui rend cette entreprise attrayante, c'est le ratio P/E. Au cours des douze derniers mois, le ratio P/E Non-GAAP était de 9,46, bien inférieur à la médiane du secteur de 11,21. Par ailleurs, le ratio cours/valeur comptable est de 1,18, encore une fois au delà de la médiane du secteur.

ServisFirst Bancshares

ServisFirst Bancshares est une banque régionale américaine de Birmingham, Alabama. Elle propose des produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises à travers un réseau de plus de vingt bureaux dans des États comme la Floride ou la Géorgie.

La société verse un dividende et le taux de croissance du dividende sur cinq ans dépasse 39%. Le cours de son action est en hausse de 100,37% cette année et la société se négocie à un ratio P/E de 21,41.

Pacific Premier Bancorp

Pacific Premier Bancorp est une autre banque régionale attrayante. Elle verse également un dividende, mais cette fois, le rendement du dividende est beaucoup plus élevé, à 3,34 %. De plus, le ratio cours/bénéfices est plus proche de la médiane du secteur, ce qui constitue une autre incitation à s'exposer à une industrie qui devrait bénéficier d'une hausse des taux d'intérêt.