Actions sous-évaluées dans le secteur de la santé à acheter en décembre – Select Medical Holdings, Inari Medical, LifeStance Health

Décembre approche à grands pas et les investisseurs se préparent pour la fin de l'année boursière. Comme le rééquilibrage du portefeuille est courant en décembre, voici trois sociétés de soins de santé à considérer pour votre portefeuille : Select Medical Holdings, Inari Medical et LifeStance Health.

Select Medical Holdings

Select Medical Holdings est une société américaine qui gère des hôpitaux de récupération et de réadaptation dans toute l'Amérique. Fondée en 1996, elle emploie plus de 42 000 personnes et son siège est à Mechanicsburg, en Pennsylvanie. La société verse un dividende et le rendement du dividende est de 1,30 %.

Le BPA pour 2021 est estimé à 3,05 $, devrait atteindre 3,55 $ d'ici 2023 et le ratio P/E pour 2021 est estimé à 9,10 pour les douze derniers mois, bien inférieur à la médiane du secteur de 21,91.

Inari Médical

Inari Medical est basée à Irvine, en Californie, et se concentre sur le développement de produits pour le traitement des maladies veineuses. Coté au NASDAQ, ses actions ont augmenté de 18,70 % au cours de la dernière année et les estimations de revenus annuels pour l'exercice se terminant en décembre 2021 sont de 267,12 millions de dollars.

La croissance annuelle du chiffre d'affaires est bien supérieure à la médiane du secteur – 118,46 % contre 17,22 % de la médiane du secteur, ce qui rend l'entreprise attrayante du point de vue de la croissance. De plus, la rentabilité dépasse également la médiane du secteur si l'on considère la marge bénéficiaire brute de 92,19 %, bien supérieure à la médiane du secteur de 54,86 %.

La société ne verse pas de dividende et a surperformé ses pairs au cours des 3, 6, 9 et 12 derniers mois.

LifeStance Health

LifeStance Health est une entreprise américaine qui fournit des services de santé mentale. Elle exploite des centres médicaux dédiés dans plus de 30 États américains et également via une plateforme en ligne. Basée à Scottsdale, en Arizona, elle a été fondée en 2017 et emploie plus de 2 500 personnes.

Il s'agit d'une autre entreprise dont le taux de croissance des revenus dépasse largement la médiane du secteur, de plus de 300 %. De plus, sur les 7 analystes couvrant le cours de l'action, 4 ont émis des notes d'achat tandis que 3 ont des notes neutres. Le cours de l'action n'est pas baissier et Cowen and Company a un objectif de cours de 18 $ pour l'action.