Les entreprises de soins de santé offrent une variété de produits et de services dans un secteur en pleine croissance. Voici trois noms de niche à considérer pour votre portefeuille : HealthEquity, Progyny et Amedisys.

Les soins de santé sont une industrie gigantesque et les dépenses mondiales devraient augmenter à un taux de croissance annuel composé de 3,9 % d'ici 2024. L'attention se déplace des soins de santé vers la santé, le bien-être et les changements d'affectation des ressources.

Du point de vue d'un investisseur, le secteur de la santé offre une exposition à des entreprises innovantes toujours à la recherche de meilleurs traitements et qui investissent constamment dans la recherche et le développement. Voici trois actions de soins de santé qui semblent intéressantes : HealthEquity, Progyny et Amedisys.

HealthEquity

HealthEquity est une société américaine de Draper, dans l'Utah, qui propose aux particuliers des solutions basées sur le cloud pour les aider à payer leurs factures de soins de santé ou pour comparer les prix et les options de traitement, entre autres.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 56,77 %, supérieure à la médiane du secteur, et un ratio Prix/livraison de 2,84, inférieur de -17,04 % à la médiane du secteur.

Bien que le ratio P/E semble assez élevé, il devrait baisser de manière significative d'ici 2025. La partie la plus intéressante, cependant, vient du bénéfice net, qui devrait augmenter de plus de vingt fois sur la même période.

Progyny

Progyny est une société américaine fournissant des solutions et des traitements de fertilité. Son EBIT sur les douze derniers mois est supérieur à la médiane du secteur (8,4% contre 2,32%) et sur les 17 analystes couvrant la société, 15 ont des notes d'achat et 2 des notes neutres. Aucun analyste n'a de recommandation de vente et l'objectif de prix pour le prix atteint 81 $.

Amedisys

Amedisys est une société américaine de soins de santé qui possède et exploite plus de 300 centres de soins à domicile. Elle exploite également des centres de soins palliatifs et de soins personnels à travers les États-Unis et a été fondée en 1982.

Dans ce cas, la marge EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) des douze derniers mois est plus de quatre fois supérieure à la médiane du secteur et le ratio PER est plus attractif.

Les analystes sont également optimistes sur le cours de l'action Amedisys. Sur les 36 analystes couvrant la société, 26 ont des notes d'achat tandis que 9 ont des notes neutres. Un seul analyste a émis une note de vente et l'objectif de cours le plus élevé pour le cours de l'action de la société est de 340 $.