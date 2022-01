L'industrie du transport maritime a enregistré des bénéfices records en 2021 grâce à la réouverture de l'économie mondiale après l'arrêt du COVID-19. Alors que les taux de fret ont recommencé à augmenter, quels sont les meilleurs stocks d'expédition américains à acheter ?

La pandémie de COVID-19 a déclenché une crise sanitaire et économique sans précédent dans le monde. En conséquence, les économies ont été contraintes de se bloquer alors que le monde devait repenser les chaînes d'approvisionnement.

La mondialisation telle que nous la connaissons a complètement changé. Mais lorsque les économies ont recommencé à s'ouvrir, l'inflation a commencé à grimper. Partout, les goulots d'étranglement de l'offre ont entraîné une hausse des prix des biens et des services partout. À mesure qu'il devenait plus coûteux d'expédier des marchandises d'une partie du monde à une autre, une industrie en a le plus profité – l'industrie du transport maritime.

Les taux de fret ont explosé en 2020 et 2021. Et ils ont recommencé à augmenter en janvier 2022.

De plus, l'industrie du transport maritime a enregistré 150 milliards de dollars de bénéfices en 2021, pour la toute première fois. Naturellement, une partie de ces bénéfices ira aux actionnaires.

Alors, quels sont les meilleurs stocks d'expédition américains à acheter pour tirer le meilleur parti des vents favorables de l'industrie ? Voici trois noms à considérer : Matson, Kirby et Eagle Bulk Shipping.

Matson

Matson est basée à Honolulu, Hawaï, et a été fondée en 1882. Le cours de son action a augmenté de +34,47 % au cours des douze derniers mois, et la société verse un dividende trimestriel, avec un taux de distribution de 6,98 %.

La société opère avec une marge bénéficiaire brute de 30,22 %, supérieure à la médiane du secteur, et les revenus annuels ont augmenté de plus de 50 %. La capitalisation boursière de Matson a atteint 3,79 milliards de dollars au cours actuel du marché boursier.

Kirby Corporation

Kirby Corporation exploite des barges-citernes domestiques et est basée à Houston, au Texas. Le cours de l'action a augmenté de 6,09 % depuis le début de l'année et, au cours actuel du marché boursier, la société a une valeur d'entreprise de 5,09 milliards de dollars.

Eagle Bulk Shipping

Eagle Bulk Shipping est une société américaine qui transporte du vrac sec dans le monde entier. Fondée en 2005, elle exploite environ 50 navires et est basée à Stamford, Connecticut.

Le cours de l'action a augmenté de +84,86 % au cours des douze derniers mois et la société verse un dividende trimestriel. De plus, la croissance des revenus en glissement annuel dépasse la médiane du secteur de plus de 550 %.