Le rapport NFP pour le mois d’avril a montré que l’économie américaine a créé beaucoup moins d’emplois que prévu. Comment les membres de la Fed interpréteront-ils ces données ?

Le rapport sur les emplois non agricoles (NFP) a fait la une des journaux vendredi dernier. L’économie américaine a créé beaucoup moins d’emplois que ne le prévoyaient les économistes (266 000 contre 990 000), mais pour une raison curieuse : les emplois existent, mais ils restent à pourvoir.

De nombreux Américains ont bénéficié pendant la pandémie de COVID-19 d’un revenu supérieur à celui qu’ils avaient dans leur emploi précédent. Ainsi, le retour au travail demande plus d’efforts aux employeurs américains, tant au niveau des conditions de travail que des salaires proposés.

L’inflation salariale est donc une conséquence possible pendant l’été. Les traders auront une idée de l’ampleur de la hausse des prix en avril, car l’IPC américain est attendu mercredi. Le marché s’attend à ce que l’inflation ait augmenté de 0,2% en avril et les données de base de 0,3%.

Tout sur les conférenciers de la Fed

L’inflation américaine et les ventes au détail sont les principaux rapports économiques à être publiés cette semaine, mais la clé de la volatilité du dollar américain vient de la Fed.

Chaque jour de cette semaine, au moins un membre de la Fed tient un discours. Aujourd’hui, M. Evans discute des perspectives économiques à 14 heures, heure locale. Evans est une colombe et un électeur au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), son discours penchera donc probablement du côté baissier du dollar.

Mardi, ce ne sont pas moins de trois membres de la Fed qui guideront les marchés. Tout d’abord, John Williams, une colombe modérée, tiendra un discours au symposium SOFR. Il est également un électeur au sein du FOMC et son vice-président.

Ensuite, Lael Brainard donnera son avis sur la reprise économique et la voie à suivre. Ses propos pèseront probablement davantage sur le dollar, car elle est gouverneur de la Réserve fédérale américaine, et son opinion peut facilement faire bouger les marchés. Troisièmement, Mary Daly, une non-votante et une colombe, clôturera la journée en prononçant un discours lors de l’événement des banquiers communautaires.

Les perspectives économiques américaines sont à nouveau en discussion mercredi et jeudi. Les membres de la Fed Clarida, Waller et Bullard parleront des perspectives économiques américaines, tous trois étant des colombes ou des colombes modérées.

Enfin, l’intervention des membres de la Fed se termine vendredi avec la participation de Robert Kaplan à une discussion modérée sur l’avenir économique américain. Il s’agit du seul orateur de type mi-faucon, mais ses opinions ne devraient pas faire bouger les marchés pour une raison simple : il n’a pas le droit de vote au sein du FOMC.

Lorsque les membres de la Fed parlent, les participants au marché les écoutent. Cette semaine est particulièrement importante à la lumière de l’important déficit des NFP de vendredi dernier. Quelle sera l’explication des membres de la Fed ?