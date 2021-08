L'or défie la reprise du risque et reste sous pression, incapable de se maintenir au-dessus de 1 800 $. Entre-temps, les mineurs d'or ont atteint le seuil de survente – est-il temps de prendre une position longue sur l'or ?

Toutes les maisons de courtage offrent aux traders la possibilité de spéculer et d'investir sur le marché de l'or. Les commodities sont courantes chez les courtiers en devises, car elles servent les traders en leur offrant la possibilité de se couvrir contre l'inflation et, pourquoi pas, de se couvrir partiellement contre des positions ouvertes.

Une couverture totale signifie que le trader peut prendre l'opposé du même trade sans aucune restriction. Cependant, tous les courtiers n'autorisent pas les opérations de couverture, considérées par beaucoup comme trop risquées pour le trader particulier.

Pour cette raison, les traders utilisant un courtier qui n'autorise pas de couverture peuvent utiliser la couverture partielle. En fait, il s'agit de trader des marchés corrélés pour compenser l'exposition sur d'autres marchés.

Prenons l'exemple des mineurs d'or. Les mineurs d'or sont des sociétés qui exploitent des réserves d'or, et leur prix a tendance à être corrélé au prix de l'or. Tout comme le prix de l'or, les mineurs d'or sont également en baisse sur l'année. Cependant, ils ont atteint le territoire de survente, comme l'indique un indicateur technique populaire – l'indice de force relative, également connu sous le nom de RSI.

Le RSI des mines d'or atteint le territoire de survente

L'indice Arca Gold BUGS de la Bourse de New York (NYSE) est un indice pondéré en dollars des sociétés impliquées dans l'extraction de l'or. C'est l'un des indices aurifères les plus surveillés au monde – et il a récemment atteint le territoire de survente, tel que mesuré par le RSI.

Le RSI est souvent utilisé par les traders pour repérer les divergences entre le prix et l'oscillateur. Une divergence haussière se forme lorsque le marché continue de baisser, alors que le RSI n'atteint plus de nouveaux planchers.

Sur la base du graphique ci-dessus, une divergence haussière s'est formée au cours des deux derniers mois. Se pourrait-il qu'elle signale un rebond du prix de l'or ?