Les États-Unis devraient connaître une croissance économique au cours des prochaines années alors qu'ils se remettent de la pandémie de coronavirus.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, estime que les États-Unis se dirigent vers la meilleure croissance économique depuis des décennies. Il a fait cette déclaration lors d'une interview avec Bertha Coombs de CNBC plus tôt dans la journée. Il a dit;

« Nous allons avoir la meilleure croissance que nous ayons jamais eue cette année, je pense depuis peut-être quelque temps après la Grande Dépression. L'année prochaine sera plutôt bonne aussi.

Le PDG de JPMorgan a déclaré que la croissance économique viendrait alors même que la Réserve fédérale augmenterait ses taux peut-être plus que ce que les investisseurs attendent. Une autre banque d'investissement, Goldman Sachs, a prédit quatre hausses de taux en 2022, et Dimon a déclaré qu'il s'attend à ce que la Réserve fédérale fasse passer la hausse des taux quatre fois cette année.

Les États-Unis, comme d'autres pays du monde, ont subi un coup économique de la pandémie de coronavirus. La pandémie dure depuis plus de deux ans et continue d'affecter les activités de milliers d'entreprises à travers le monde.

Malgré la disponibilité d'un vaccin, l'émergence de la variante Omicron a affecté la reprise économique. Cependant, les analystes du marché restent optimistes quant à la reprise de l'économie et à la reprise des choses comme avant.

Le marché boursier américain s'est bien comporté l'année dernière, avec les valeurs technologiques et de la santé en tête. 2022 devrait être meilleur car de plus en plus d'entreprises ouvrent leurs bureaux pour permettre aux travailleurs de reprendre leurs fonctions normales.

Jamie Dimon était l'un des plus grands critiques de Bitcoin dans le passé. Il a qualifié Bitcoin d'inutile et de crypto-monnaie sans valeur intrinsèque. Cependant, JPMorgan est désormais indirectement impliqué dans l'espace des crypto-monnaies et permet à ses clients fortunés d'accéder au marché.

La banque devrait s'impliquer encore plus dans l'espace des crypto-monnaies au cours des prochaines années.