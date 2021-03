La volatilité des marchés financiers a augmenté au cours des deux derniers jours de trading du mois de février. Les indices boursiers américains ont baissé alors que le dollar s’est renforcé, dans un mouvement inverse à celui que nous avons observé pendant la pandémie.

Cependant, au cours du week-end, la nouvelle que le nouveau projet de loi de relance budgétaire a été approuvé par la Chambre a suscité l’optimisme. Ainsi, les marchés ont rebondi à partir des plus bas, seul le dollar restant fort, surtout par rapport à l’euro.

Le nouveau plan de relance donnera 1 400 $ à chaque Américain gagnant moins de 75 000 $ par an. Cet argent sera versé sous forme de paiements directs et, en plus de cela, les Américains recevront 1 400 $ supplémentaires pour chacune des personnes à leur charge.

Les décideurs politiques sont devenus de plus en plus optimistes quant à cette forme de relance économique. Les résultats de l’expérience de `l’argent hélicoptère´ jusqu’à présent, montrent que les Américains n’hésitent pas à dépenser les chèques, de sorte que l’économie rebondit plus vite que prévu initialement.

L’ISM manufacturier indique une forte dynamique économique

Hier, nous avons vu la première donnée économique importante en provenance des États-Unis. L’ISM manufacturier est la première donnée économique du mois qui a vraiment un impact sur l’interprétation de l’évolution économique, et la publication a dépassé le niveau des 60. Pour rappel, toute empreinte supérieure à 50 indique un secteur en expansion, alors que plus de 60 signaux sont même des surchauffes possibles.

On s’attendait à une forte dynamique, compte tenu de la prévision de 58.1, mais le chiffre réel a surpris. Il indique que l’économie américaine rebondit plus fortement que prévu, et la tendance va probablement se poursuivre. Après tout, le taux de vaccination américain a atteint 2,5 millions de personnes par jour. Comme les résultats des efforts de vaccination dans d’autres parties du monde sont clairement positifs, la rapidité des vaccinations est un facteur décisif de la croissance économique.

Pour en revenir à la relance, la pression s’accroît sur la Fed. Des données économiques plus solides, comme on l’a vu dernièrement, vont pousser la Fed à s’abstenir de tout nouvel assouplissement. À en juger par la réunion de la Fed en décembre, c’était bien là le plan de toute façon : laisser la réponse budgétaire maintenir les conditions financières d’assouplissement.

Oui, les rendements longs sont en hausse et les conditions financières se sont durcies, mais c’est la réponse naturelle d’une activité économique solide. La Fed ne peut pas, et ne veut pas, continuer à assouplir artificiellement les conditions financières juste pour le plaisir de le faire.

À l’avenir, les nouvelles mesures de relance auront probablement un impact sur le deuxième trimestre. N’oublions pas que l’argent n’est pas encore envoyé et qu’il faudra encore un certain temps avant qu’il n’arrive dans les poches des consommateurs. Si les données pour le reste du premier trimestre continuent de sortir plus fortes que prévu, les marchés parieront pour plus au deuxième trimestre. Par conséquent, les indices boursiers devraient trouver un plancher à toute baisse.