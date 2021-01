La Banque centrale européenne (BCE) a pris sa première décision de politique monétaire de l’année. La banque centrale a laissé les choses inchangées, comme l’attendaient toutes les sociétés d’investissement.

Comme d’habitude, la décision sur les taux d’intérêt a été suivie de quelques titres rapides sur ce que la BCE a fait exactement – elle a affirmé que la taille du programme d’achat en cas de pandémie était de 1 850 milliards d’euros, elle continue à acheter 20 milliards d’euros par mois dans le cadre de son autre programme d’assouplissement quantitatif, le PPA, et a laissé les trois taux d’intérêt inchangés. Par conséquent, l’intérêt s’est déplacé vers la conférence de presse, où les participants au marché espéraient entendre davantage de Lagarde.

Une BCE légèrement hawkish malgré les confinements européens

L’Europe traverse une période difficile. C’est l’une des régions du monde les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, et les efforts de vaccination manquent de rapidité. Ce n’est que dans la deuxième partie de l’année et vers la fin de celle-ci que les Européens espèrent obtenir une immunité collective contre le virus. C’est pourquoi la BCE a souligné, à juste titre, que les risques pesant sur les perspectives de croissance sont orientés à la baisse.

En ce qui concerne l’inflation, Lagarde a reconnu qu’elle reste très faible et qu’elle constate une faiblesse prolongée de l’inflation. Enfin, elle a mentionné que la BCE suit de près l’évolution du taux de change.

Toutefois, la BCE ne pourrait pas être plus hawkish, même si elle essayait. Lagarde a précisé que la banque centrale ne peut pas utiliser la totalité de l’enveloppe du PEPP (hawkish), que les risques de baisse, bien que présents, sont moins prononcés (hawkish à nouveau), et que l’accord Brexit a conduit à une amélioration des perspectives de croissance des projections du personnel (hawkish).

Face à de telles déclarations, les traders ont commencé à enchérir sur le taux de change EURUSD qui est monté jusqu’à 1,2170 après s’être échangé plus tôt dans la semaine aux alentours de 1,2050. En vérité, l’EURUSD a eu un ton d’enchère toute la journée aujourd’hui, trouvant des offres à chaque baisse.

Tout comme lors de la précédente réunion de la BCE, celle de décembre, la BCE a émis un signal mitigé et a eu une stratégie de communication encore moins bonne. Lagarde n’a pas le charisme de Draghi et on peut facilement lire des hésitations à chaque fois qu’elle est scrutée à la loupe par les représentants des médias financiers.

Au total, la BCE est en mode veille et attend que les efforts de vaccination se déploient avant de s’engager dans autre chose. Tout comme les autres banques centrales, la BCE a choisi de « sauter le mois de janvier » et de gagner du temps face à la pandémie.