L’année 2020 a été marquée par la chute la plus rapide de l’histoire du marché à la baisse. On dit que lorsque le marché baisse de plus de 20 % par rapport aux sommets, il entre en territoire baissier, ou, lorsqu’il rebondit de plus de 20 % par rapport aux creux, un marché haussier commence.

En 2020, nous avons connu à la fois la chute la plus rapide vers un marché bear (baissier) et le rebond le plus rapide vers un marché bullish (haussier).

Dès l’instant où les actions sont entrées en territoire haussier, elles n’ont jamais regardé en arrière. Avec seulement deux jours de trading avant la fin de l’année, les indices boursiers américains sont à leur plus haut niveau, tout comme d’autres indices dans différentes parties du monde (par exemple, l’indice Dax en Allemagne).

Quelles sont les entreprises qui en ont le plus profité ?

C’est le secteur technologique qui en a le plus bénéficié. Les investisseurs se sont jetés sur des sociétés boursières alors que le travail à domicile devenait une réalité. Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple – tous ont bénéficié du fait que les gens étaient obligés de passer plus de temps en ligne.

Le graphique ci-dessus montre les treize plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière. La capitalisation boursière est obtenue en multipliant le nombre d’actions disponibles au public par le prix de chaque action.

Sur les treize actions, deux d’entre elles se distinguent. L’une d’entre elles est Tesla.

L’année 2020 a été celle où Tesla est devenu le constructeur automobile le plus valorisé au monde. Les investisseurs sont prêts à payer des multiples élevés pour le cours de l’action de la société dans l’idée que tout finira par « passer au vert », et Tesla a une base solide sur le marché des véhicules électriques et d’autres solutions technologiques.

Grâce à l’inclusion dans l’indice S&P500, les actions de Tesla ont continué à augmenter et la société dépasse les 600 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ce faisant, elle a dépassé Berkshire Hathaway – l’autre société ayant une présence inhabituelle dans la liste ci-dessus.

C’est-à-dire inhabituelle uniquement parce qu’elle a réussi à rester au sommet malgré l’accumulation des investisseurs dans les entreprises technologiques. Berkshire n’est pas une entreprise technologique, mais une entreprise riche en liquidités. L’une des principales philosophies d’investissement de M. Buffett consiste à rechercher des entreprises sous-évaluées qui disposent de flux de trésorerie importants. Cela a permis à Buffett de faire quelques investissements en 2020, le plus notable étant une participation de 10 % dans les cinq plus grandes maisons de trading du Japon.

Les gens aiment comparer l’essor du secteur technologique en 2020 à la bulle technologique de la fin des années 90, début 2000. Mais cette fois-ci, c’est différent, car le secteur est suffisamment mature pour avoir encore de la place pour se développer et faire de la place pour d’autres concurrents.

Combien de ces entreprises figureront encore sur la liste à la fin de 2021 ?