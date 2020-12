Les PMI de la zone euro publiés il y a quelques heures ont dépassé les attentes. Les données relatives aux services et à l’industrie manufacturière ont montré une amélioration de la situation, et la paire EURUSD a fêté cela en sautant au-dessus de 1,22.

Ce qui est amusant jusqu’à présent, c’est que seule la paire EURUSD a réagi, les cross de l’euro n’ayant pas participé. On peut donc conclure que la hausse du taux de change EURUSD juste après la publication de l’indice PMI n’est pas liée à l’indice PMI, mais est juste une autre étape en dessous des paires de dollars. En effet, l’AUDUSD a également augmenté, tout comme le GBPUSD – et cela n’a rien à voir avec les PMI de la zone euro.

Que nous disent les PMI ?

L’Europe est testée pour la deuxième fois pendant la pandémie. La deuxième vague d’infections a généré un nombre record de décès en Allemagne, et la tendance ne cesse de s’accentuer. L’Allemagne et les autres pays européens entrent donc dans un confinement sévère avec des restrictions conçues pour se maintenir jusqu’à la fin des vacances.

Malgré un hiver difficile en termes de production et de performances économiques, les PMI ont été surpris par la hausse. Rappelons qu’il s’agit d’indices de diffusion qui font référence à l’activité par rapport au mois précédent. En tout cas, il ne faut pas ignorer les performances. Dans le cas de du PMI manufacturier, par exemple, les données ont atteint leur plus haut niveau depuis 31 mois. Les services ont également surpris à la hausse, bien qu’ils soient restés dans le territoire contractuel. Les données pour le secteur se sont établies à 47,3, sous le niveau 50, mais bien au-dessus des 41,7 précédents.

En d’autres termes, l’Europe entre dans la période des fêtes de fin d’année, et les mesures de confinement sévères sont en meilleure forme que prévu. Ce que l’on veut dire c’est que tout le monde a fixé ses prix dans un environnement terrible, et les données d’aujourd’hui permettent d’appréhender un peu plus facilement la période à venir.

Cependant, dans le monde financier, les PMI ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan. C’est particulièrement vrai dans une situation où la Fed doit intervenir dans quelques heures et où le monde est paralysé par une pandémie.

Ainsi, la réaction d’aujourd’hui sur la paire EURUSD n’a peut-être rien à voir avec les PMI, mais avec le dollar. Gardez à l’esprit qu’après l’événement d’aujourd’hui, la plupart des centres de trading du monde entier entreront en mode vacances, avec un épuisement lent mais sûr des liquidités.

Attendez-vous à ce que les deux prochains jours jusqu’à la fin de la semaine de trading soient cruciaux pour le marché des devises et le dollar américain. Après cela, la bourse prendra le relais.