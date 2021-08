Un an après le début de la pandémie, les positions longues sur les technologies restent les plus prisées pour le trading. Le sentiment actuel de perte de risque modifiera-t-il l'appétit des investisseurs pour le risque ?

Plus d'un an après le début de la pandémie de COVID-19, le secteur technologique reste très recherché par les investisseurs. Par rapport au mois dernier, les investisseurs sont plus optimistes à l'égard du secteur technologique, malgré le fait qu'il se trade à des niveaux de valorisation très élevés.

La pandémie a entraîné de profonds changements dans le comportement des consommateurs et dans le mode de fonctionnement des sociétés. Le travail à distance a entraîné une dépendance accrue à l'égard de la technologie, et les investisseurs ont donc tout acheté dans le secteur des technologies.

Jusqu'à présent, les marchés n'ont pas été d'humeur à subir une correction. Plus précisément, cela fait près de 200 jours que le principal indice boursier, le S&P 500, n'a pas connu de baisse de plus de 5 % par rapport aux sommets. Cela pourrait changer en un clin d'œil, surtout si l'on considère à quel point le secteur technologique américain est encombré.

Dans le trading, la foule a rarement raison, et un tel positionnement est souvent utilisé comme un indicateur contrariant. Pour les traders de devises, connaître l'orientation des marchés d'actions est une mine d'or car le marché boursier a un impact sur la demande de devises refuges.

Les actions chinoises shorts et les bons du Trésor américain longs sont les nouveaux trades de ce mois-ci, tandis que l'exposition aux commodities et au Bitcoin a diminué.

Impact de la variante Delta plus importante sur le PIB

On s'attend à ce que la Fed annonce la réduction progressive des achats d'actifs lors de la prochaine réunion de septembre. D'ici là, les investisseurs en sauront plus sur les responsables de la Fed lors du symposium de Jackson Hole.

La Fed pourrait suggérer que la reprise est au point mort en raison de l'impact plus important de la variante Delta sur le PIB. Ne vous y trompez pas, la croissance du PIB américain est robuste, mais elle est susceptible d'être revue à la baisse en raison de la variante Delta.

La reprise des activités sensibles au COVID a marqué le pas récemment, parallèlement à la progression de l'économie. Elle devrait avoir des conséquences dovish sur les perspectives de politique économique et pourrait empêcher la Fed de procéder à un tapering trop tôt.