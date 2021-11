La formation de biseau ascendant USD/JPY indique un retournement. Les traders à contre-courant devraient attendre que le prix clôture en dessous de 114 sur une base quotidienne avant de prendre des mesures.

Le commerce de l'année jusqu'à présent était une position longue sur la paire USD/JPY. Dès le début de l'année, la paire de devises est tombée en dessous de 103, puis n'a jamais regardé en arrière au cours des onze mois qui ont suivi.

Alors que la tendance haussière est indéniable et a apporté des bénéfices à ceux qui sont prêts à parier sur la dépréciation du JPY ou la force de l'USD, il est temps d'être prudent quant à la poursuite de la hausse.

Cela ne veut pas dire que plus de force est impossible. Un modèle de coin ascendant comme celui vu ci-dessous est une épée à double tranchant car il peut agir à la fois comme un modèle d'inversion et de continuation. À l'avantage des ours, il s'agit le plus souvent d'un modèle de retournement, mais même dans ce cas, il faut de la patience.

Le marché peut-il encore évoluer à la hausse ? Bien sûr, mais les ours attendent une cassure pour la ligne de tendance 2-4.

Qu'est-ce que la ligne de tendance 2-4 et qu'est-ce qui importe lors de la négociation de coins ?

Un biseau ascendant ou descendant a généralement une structure à cinq vagues. Cela signifie que le marché progresse ou diminue en formant un modèle comportant cinq segments.

La façon la plus simple d'interpréter un coin est de l'étiqueter avec des nombres. En raison des cinq segments, il faudrait des nombres de 1 à 5.

L'astuce ici est d'étiqueter les hauts et les bas les plus élevés. Ensuite, pour les connecter à l'aide d'une ligne de tendance facile à trouver sur toutes les plateformes de trading.

C'est à ce stade que le coin est visible. Cependant, avant d'agir, il faut se rappeler certaines choses.

Tout d'abord, les deux lignes de tendance – les lignes de tendance 1-3 et 2-4. Dans tout coin qui agit comme un modèle d'inversion, deux choses doivent se produire. La première est que le prix devrait percer la ligne de tendance 1-3. L'autre est que le prix devrait ensuite casser la ligne de tendance 2-4. Dans le cas de ce biseau ascendant, la première condition est remplie, tandis que la seconde est encore à venir.

Deuxièmement, tout trader doit être conscient qu'un biseau n'agit pas toujours comme un modèle de retournement. La chose à faire est de surveiller la cassure de la ligne de tendance 2-4, puis de viser un retracement de 50 % de l'ensemble du modèle. L'objectif est atteignable à moins que le prix n'atteigne un nouveau plus haut (dans un biseau ascendant) ou un plus bas (dans un biseau descendant).