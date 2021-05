Le marché du logement américain a ralenti en avril, comme le suggère le nombre de mises en chantier et de permis de construire demandés. Les prix des logements restent élevés et les consommateurs s’attendent à ce qu’ils augmentent encore un peu.

L’une des principales données économiques publiées cette semaine aux États-Unis concernait le secteur du logement. Les mises en chantier et les permis de construire pour le mois d’avril ont montré une baisse de l’activité dans le secteur du logement aux États-Unis, mais les pressions sur les prix persistent.

Le secteur du logement est essentiel à toute économie et à celle des États-Unis en particulier. Les traders chevronnés se souviennent de la grande crise financière de 2008-2009, qui a débuté dans le secteur du logement américain. Aujourd’hui, l’activité du secteur du logement atteint des niveaux similaires, avec des pressions sur les prix qui s’accentuent.

Sommes-nous en présence d’une nouvelle bulle, ou le marché du logement est-il en train de se développer alors que l’économie américaine se redresse ?

Secteur du logement en avril aux États-Unis : un tableau mitigé

Les mises en chantier pour le mois d’avril ont diminué de 9,5 %, principalement en raison d’un ralentissement de l’activité immobilière dans le Sud et le Midwest. Malgré cette baisse, la hausse de la demande et la faiblesse des stocks sont des éléments positifs nets pour le secteur. Cependant, d’un autre côté, les prix élevés des intrants et les pénuries d’approvisionnement pèsent.

Une façon de considérer le déclin de l’activité du logement en avril est de prendre en compte l’impact de la hausse des prix du bois et des pénuries de matériaux sur le marché. Le prix du bois d’œuvre a augmenté de plus de 500 % au cours des douze derniers mois avant de se corriger, ce qui a probablement entraîné des retards dans la construction.

Une autre perspective de ce qui s’est passé en avril est de regarder l’activité du marché du logement à travers les yeux des indices d’accessibilité au logement. L’accessibilité s’est améliorée pendant la pandémie, principalement en raison des changements de comportement des consommateurs et de la relocalisation de nombreuses familles des villes vers les zones rurales, le travail à distance gagnant du terrain.

Enfin, l’indice des prix réels des logements aux États-Unis est revenu aux niveaux de 2008-2009. En d’autres termes, il montre que des prix plus élevés et en hausse affectent les intentions d’achat – comme on l’a vu en avril. Les consommateurs s’attendent toutefois à ce que les prix des logements continuent à augmenter, comme le suggère une enquête de la Fed de New York auprès des consommateurs.

L’immobilier est considéré comme un investissement alternatif protégeant de l’inflation, agissant comme une couverture contre la hausse des prix. En tant que telles, les données américaines d’avril, qui sont apparues un peu décevantes, seront suivies de près le mois prochain pour voir si la tendance se poursuit ou si ce qui s’est passé en avril était un cas isolé.