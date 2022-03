Le sentiment d'aversion au risque et la nervosité plus large du marché ont déclenché une nouvelle fuite vers des actifs refuges tels que l'or, ce qui a fait grimper les prix.

Les actions américaines ont chuté lundi dans un contexte d'incertitude persistante autour de la guerre en Ukraine, la pourriture des actions étant catalysée par la flambée des prix de l'énergie et les hausses plus larges des matières premières.

Le S&P 500 a chuté de près de 3 % lundi pour voir l'indice de référence afficher sa pire séance depuis octobre 2020. Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 3,6 %, perdant près de 490 points pour s'enfoncer davantage dans le territoire du marché baissier. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de 2,7%, en baisse de près de 800 points à 32 817,38.

Les actions européennes chutent également

La déroute de Wall Street est survenue après des turbulences similaires sur les marchés asiatique et européen.

En Europe, l'indice Stoxx 600 a chuté de 1,1 %, tandis que le DAX allemand a baissé de 2 % et le CAC français a perdu 1,3 %. Le FTSE 100 britannique a réduit ses pertes antérieures pour clôturer à -0,4 %. Le marché boursier russe est resté fermé pour une autre session, entrant dans une deuxième semaine de fermeture depuis son premier arrêt deux jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le pétrole monte en flèche alors que la fuite vers des refuges aide l'or

Au milieu de l'incertitude exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine, l'apathie des investisseurs envers le risque a vu les prix de l'énergie monter en flèche au cours de la semaine dernière.

Les prix du pétrole ont atteint des sommets supérieurs à 130 dollars le baril lundi, le pétrole brut Brent atteignant 137 dollars le baril. Pendant ce temps, le pétrole brut américain West Texas Intermediate a franchi une vieille barrière pour atteindre des sommets de 130,50 $ le baril.

Les prix de l'or ont atteint des sommets de 2 007 dollars l'once lundi pour voir le métal précieux atteindre son plus haut niveau depuis septembre 2020. Un ralentissement plus tard dans la session l'a maintenu à environ 2 001 dollars l'once, avec des gains intrajournaliers bien supérieurs à 2 %.

Dans les crypto-monnaies, le bref rallye de Bitcoin à des sommets proches de 45 000 $ la semaine dernière n'a été que de courte durée. L'actif crypto était de retour, suivant les pertes sur le marché boursier, et a même chuté à 37 275 $ lundi. Le BTC-USD a réduit certaines des pertes et se négocie actuellement au-dessus de 38 190 $.

Quel avenir pour les marchés ?

Les sombres perspectives des marchés financiers et les goulots d'étranglement attendus de la chaîne d'approvisionnement poussent les économistes et autres observateurs du marché à suggérer de nouveaux sommets dans les lectures de l'inflation. Alors que les projections de stagflation augmentent, les projecteurs se tournent vers les responsables de la politique monétaire, qui pourraient probablement changer de position si l'inflation continue d'augmenter au rythme observé pour la dernière fois il y a près de quatre décennies.

Les observateurs du marché disent que si les données sur l'inflation aux États-Unis dont la publication est prévue plus tard cette semaine atteignent ou dépassent la hausse prévue de 7,9 % d'une année sur l'autre, de nouvelles craintes pourraient faire plonger les actions encore plus bas. Le prix du pétrole et de l'or pourraient en revanche connaître un important mouvement de hausse.