Les deux derniers jours de bourse du mois précédent ont entraîné une forte inversion de tendance à la hausse du dollar américain. Le dollar a été vendu dans tous les sens pendant la pandémie et au début de la nouvelle année boursière, mais cela s’est terminé brutalement la semaine dernière.

La raison de ce revirement est attribuée à la forte hausse du rendement américain à 10 ans. Il a dépassé 1,45 % la semaine dernière et la hausse a mis fin à la prise de risque. Plus précisément, les marchés émergents ont été touchés, le CHF et le JPY se sont renforcés, et le dollar aussi. En outre, le thème de la reflation, si populaire en décembre dernier, menace de se dénouer plus rapidement que le marché ne le prévoit. Par conséquent, la récente hausse du dollar pourrait n’être que le début d’une nouvelle tendance qui va à l’encontre du discours du marché principal pour l’année.

Le thème de la reflation se dénoue ?

Chaque fois que les rendements à long terme augmentent, ils s’accompagnent d’un durcissement des conditions financières. Si la hausse survient pendant une crise économique, alors que les grandes banques centrales sont en mode d’assouplissement, les choses se compliquent.

Vous vous demandez peut-être ce que le graphique EURCH ci-dessus a à voir avec la hausse du rendement américain à 10 ans ? La réponse se trouve dans l’effet de la hausse des rendements sur les marchés financiers, qui dénoue un environnement de risque. Dans un tel environnement, le franc suisse baisse en même temps que le yen – comme nous l’avons vu récemment avec les paires USDJPY et EURJPY en hausse, alors que l’EURCHF a également augmenté. Cependant, une hausse des rendements provoquerait le contraire, ce qui menacerait les mouvements traditionnels de prise de risque.

Des rendements plus élevés pousseront également la Banque centrale européenne (BCE) à en faire plus. L’euro est donc vulnérable par rapport au dollar, mais aussi par rapport au yen, si les rendements restent élevés.

Ce que nous pouvons dire au début du nouveau mois de trading est que les rendements plus élevés ont conduit à un dollar plus fort. De plus, si d’autres banques centrales réagissent et s’assouplissent un peu plus (par exemple, la RBA, la BCE), il est peu probable que la Fed le fasse dans la période à venir. De plus, l’inflation obligera la Fed à rester serrée, ce qui alimentera encore plus la course au dollar.

La semaine dernière, nous avons vu le président de la Fed livrer le témoignage semestriel devant le Sénat et la Chambre. Les marchés craignaient une diminution des achats d’actifs, et ils étaient rassurés que ce ne soit pas le cas. Toutefois, une crise du dollar tout aussi problématique pourrait avoir des conséquences similaires sur les marchés financiers, car les conditions générales se resserrent avec la hausse des rendements.