La semaine dernière, la saga GameStop a fait les gros titres du monde financier. Pendant un instant, il est apparu que toute autre nouvelle n’avait pas d’importance pour la bourse.

En effet, c’était le cas. Alors que GameStop était le champ de bataille entre WallStreetBets et les vendeurs à découvert, les grands noms du secteur technologique aux États-Unis ont fait état de leurs revenus trimestriels. À en juger par la clôture du Nasdaq 100 vendredi dernier, à son plus bas niveau, on pourrait dire que les revenus n’ont pas eu d’importance. Avancez de quelques jours en février, et le Nasdaq 100 est en hausse verticale, proche de ses plus hauts niveaux historiques.

Et pour une bonne raison, du moins si l’on en juge par les solides revenus déclarés par le groupe FAANG et Microsoft.

Apple explose les attentes

L’une des plus grandes surprises du rapport de la semaine dernière a été le fabuleux trimestre d’Apple. L’entreprise a enregistré des recettes record de plus de 111 milliards de dollars et un bénéfice net de près de 30 milliards de dollars. La plus grande surprise est sans doute venue des ventes d’iPhone – en hausse de 17 % par rapport à l’année précédente. En conséquence, la société a déclaré un dividende en espèces de 0,205 $/action ordinaire.

Les revenus de Facebook au quatrième trimestre n’ont pas été décevants non plus. L’entreprise a déclaré un BPA de 3,88 $, alors que les prévisions étaient de 3,22 $. Les revenus du trimestre ont également augmenté, atteignant 28,07 milliards de dollars sur les 26,41 milliards de dollars attendus. Plus important encore, le nombre d’utilisateurs actifs au quatrième trimestre a atteint 1,84 milliard – un chiffre stupéfiant. À ce rythme, 3,3 milliards de personnes se connectent à Facebook, Messenger ou WhatsApp chaque mois, et un calcul approximatif nous indique que Facebook gagne en moyenne 8,62 dollars par personne sur une base trimestrielle.

Microsoft a également écrasé les attentes sur tous les indicateurs. Le joyau de la couronne de la société, l’activité de cloud computing Azure, a permis à l’entreprise d’atteindre 15,5 milliards de dollars pour le trimestre, soit la troisième croissance trimestrielle consécutive.

Forts de ces informations, les investisseurs ont vu la semaine dernière le Nasdaq 100 chuter malgré des revenus bien meilleurs que prévu. Ainsi, le récent rebond est le résultat de l’achat par les investisseurs de la baisse encouragée par les revenus du secteur technologique. En outre, la perspective d’une réouverture économique plus rapide en raison des efforts de vaccination massifs conduit à un optimisme accru quant à un retour en force de l’économie dans la période à venir. À ce rythme, l’indice Nasdaq 100 se trade, une fois de plus, près de ses plus hauts niveaux historiques. Sur la base d’un rapport des NFP meilleur que prévu vendredi prochain, nous ne devrions pas exclure un dépassement de ces niveaux.