L’une des principales données économiques à prendre en compte lors de chaque semaine de trading est le nombre d’ADP ou les salaires privés aux États-Unis. C’est une donnée importante qui montre la capacité du secteur privé à créer des emplois. En outre, il est souvent utilisé comme indicateur de ce que le rapport des NFP indiquera deux jours après sa publication.

L’ADP fait rarement les gros titres. Comparé au rapport des NFP, il est d’une importance secondaire, mais il reflète l’état du secteur privé. Les sociétés et les petites et moyennes entreprises américaines sont l’épine dorsale de la plus grande économie du monde et tout changement dans ce domaine se répercutera en un clin d’œil.

Les données d’hier ont montré que le secteur privé américain a créé 174 000 nouveaux emplois sur les 70 000 prévus. C’est une différence énorme, qui suggère que le rapport des NFP dans un jour à partir d’aujourd’hui montrera une reprise similaire des emplois perdus en décembre. En outre, les données de décembre ont été révisées à la hausse, passant de -123 000 à -78 000. Naturellement, le dollar s’est redressé suite à ces actualités.

Points clés du rapport ADP de janvier 2021

L’économie américaine a créé des emplois dans les trois principales catégories du secteur privé – petites, moyennes et grandes entreprises. Les petites entreprises comptant jusqu’à 50 employés ont ajouté 51 000 emplois. Les moyennes entreprises qui emploient jusqu’à 500 personnes ont ajouté 84 000 emplois supplémentaires. Enfin, les grandes entreprises de 500 employés ou plus ont ajouté le reste aux 174 000 emplois déclarés.

Les nouvelles encourageantes proviennent des petites entreprises. C’est le secteur qui a le plus souffert de la pandémie COVID-19. Des efforts de vaccination accrus aident les entreprises à revenir progressivement – pensez à une petite entreprise de nettoyage à sec, un café, etc. Ces entreprises reviendront progressivement au fur et à mesure que le temps passe et que de nouveaux vaccins sont administrés.

C’est pourquoi il est fort probable que les données des NFP de demain surprendront également à la hausse. Cela ne signifie pas que les données de décembre seront également révisées à la hausse, mais si c’est le cas, elles viendront s’ajouter aux nouvelles encourageantes.

Le plan de relance de Biden n’est pas encore officiel, mais s’il arrive au premier trimestre, comme promis, il alimentera davantage la reprise économique et la création d’emplois. Néanmoins, l’élément clé est le taux de vaccination et le succès de la campagne de vaccination. Si le virus fait un pas en arrière, le marché fera du trade en attendant d’autres nouvelles positives. Ainsi, le dollar américain devrait trouver des offres sur d’éventuelles baisses.