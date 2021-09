Olaf Scholz, le candidat du SPD (c'est-à-dire les sociaux-démocrates) au poste de chancelier allemand, accroît son avance sur le bloc Merkel. Un gouvernement dirigé par Scholz apportera de nombreux changements en Allemagne et en Europe, ce qui aura un impact sur la monnaie commune.

L'événement politique majeur de la zone euro est à venir : les élections fédérales allemandes. Prévues pour le 26 septembre, ces élections marquent la fin de l'ère d'Angela Merkel et peut-être la fin du règne de son parti (alliance CDU/CDS) en Allemagne.

Selon les derniers sondages, le SPD (c'est-à-dire les sociaux-démocrates) est en tête dans les sondages, et son candidat, Olaf Scholz, est crédité de la plus grande chance de remporter le siège de chancelier. Pour les acteurs du marché, l'issue des élections fédérales allemandes est essentielle, car les différents partis ont des positions budgétaires différentes.

L'économie allemande étant la plus importante de la zone euro, les changements dans l'espace fiscal peuvent affecter l'évolution de l'euro et la volatilité des paires de devises euro. Pas plus loin que la semaine dernière, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a cité les changements de la TVA allemande comme l'un des facteurs affectant l'inflation et les prix dans les données officielles sur l'inflation.

Les défis d'une chancellerie dirigée par Scholz

Les récents sondages favorisent l'actuel ministre des finances, Olaf Scholz, qui a le plus de chances de devenir le nouveau chancelier. Ce n'est guère une surprise pour les marchés financiers, mais il aura du mal à former un gouvernement.

Scholz et le SPD auront besoin du support des deux autres partis afin de former un gouvernement. Une alliance avec le parti des Verts (c'est-à-dire Grune) et le FDP pourrait être une issue possible, mais il faudra faire des compromis. Par exemple, le FDP veut le poste de ministre des finances et exige une réduction immédiate de la dette allemande. En outre, il insiste sur la réintroduction des restrictions d'emprunt levées pendant la pandémie.

Il apparaît clairement qu'une coalition n'est pas facile à former et que les négociations risquent de traîner en longueur. Pour les marchés financiers, cela signifie de l'incertitude, et cela peut être un frein pour les paires d'euros dans les semaines ou les mois qui suivent.