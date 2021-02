La semaine à venir est la dernière du mois de trading. Par conséquent, nous devrions tous être conscients des flux de fin de mois et du positionnement pour le mois à venir.

La semaine dernière s’est terminée par une chute libre du dollar américain. Les monnaies liées aux commodités, en particulier, ont connu une semaine spectaculaire – le dollar australien (AUD) et le dollar canadien (CAD) ont tous deux surperformé, atteignant des niveaux bien supérieurs à ceux d’avant la pandémie.

La tendance à la baisse du dollar américain va-t-elle se poursuivre vers la fin du mois de trading ?

Tous les yeux sont tournés vers les témoignages de Powell

Contrairement aux deux semaines précédentes, la semaine à venir est pleine d’événements économiques intéressants et essentiels. Dès le début, l’indicateur trimestriel des ventes au détail de la Nouvelle-Zélande fera bouger les paires de Kiwis. Si les ventes au détail aux États-Unis sont une indication, nous devrions nous attendre à un chiffre bien meilleur que les prévisions et donc à une nouvelle hausse des paires de NZD.

Le mardi est le jour où l’action sur les prix commence. Au début de la session européenne, la variation du nombre de demandeurs d’emploi au Royaume-Uni révélera l’état du marché du travail en Grande-Bretagne. Cette publication aura un impact important sur les différents taux de change de la livre sterling, l’accent étant mis sur la paire GBPUSD qui a tradé au-dessus de 1,40 à la fin de l’action de prix de vendredi dernier.

Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera devant la commission bancaire du Sénat lors de la session nord-américaine. C’est le premier de deux témoignages, à un jour d’intervalle, que le président de la Fed doit tenir deux fois par an. Si l’on compare le témoignage de mardi à celui de mercredi, le premier est plus important. Par conséquent, s’il y a quelque chose de nouveau et d’intéressant pour les marchés, il faut le révéler le mardi.

Vers la fin de la semaine de trading, le calendrier économique est rempli de données de second rang. Bien sûr, nous pourrions voir des réactions sur la publication des revenus personnels américains vendredi ou sur le PMI de Chicago le même jour, mais les dés devraient déjà être jetés au moment où ces publications seront publiées. N’oubliez pas que le vendredi est le dernier jour de trading du mois, et que les traders cherchent donc soit à reporter leurs positions sur le mois suivant, soit à se préparer pour les NFP dans une semaine, soit à enregistrer des profits/pertes.