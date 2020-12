Des moments décisifs et tendus se déroulent en ce moment même où le divorce du Brexit est en phase finale. Les marchés réagissent à chaque gros titre, et personne ne sait quel sera l’impact final sur la livre sterling.

À en juger par la réaction de la livre à toute nouvelle concernant un éventuel accord, on peut dire que tout accord est haussier pour la livre. Cependant, le sentiment du marché peut facilement changer. Ce n’est pas la première fois que les marchés évoluent différemment après un événement qu’ils ne le faisaient avant. C’est pourquoi la prudence s’impose lors du trade des paires de livres sterling.

Ce qui est intéressant à ce stade, c’est que les marchés considèrent l’euro comme sous-évalué. N’oublions pas que l’euro reflète les économies de la zone euro, mais le Brexit aura un effet négatif sur ces économies. Par conséquent, l’euro, tout comme les économies de la zone euro, risque d’être pénalisé par le Brexit.

Semaine clé pour le Brexit

À ce stade, les discussions sont suspendues à cause du thème de la pêche. Il y a une forte divergence entre ce que veulent le Royaume-Uni et l’Union européenne, et sans solution, il n’y aura pas d’accord.

Plus important encore, l’Union européenne attend de voir si le Royaume-Uni va effectivement franchir les limites du droit international. Si le Royaume-Uni va de l’avant et adopte les projets de loi sur le marché intérieur et les finances, l’Union européenne sera dans l’impossibilité de faire approuver un quelconque accord par les États membres.

Il est fort probable que les négociations se poursuivront même après la fin de la période de transition. À ce stade, le danger d’escalade est réel et les marchés financiers en tiennent pleinement compte.

Considérons l’EURGBP – la paire de devises de facto qui reflète les négociations en cours. Cette semaine, elle s’est ouverte à près de 0,90, a fait un bond de cent points lundi, pour revenir sur l’ensemble du mouvement quelques heures plus tard.

Le sentiment est cependant que nous approchons de la fin des négociations du Brexit. Après plus de quatre ans depuis le référendum, il est encore difficile pour les deux parties de trouver un terrain d’entente.

Une chose est sûre : quelle que soit la manière dont les deux parties régleront le « divorce », le Brexit affaiblit l’Europe sur la scène mondiale. D’une part, il y a les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui ont conclu l’un des plus grands accords commerciaux au monde. D’autre part, il y a le RCEP en Asie – le plus important trade deal au monde.

Ce qui était autrefois l’Union européenne à 27 représentait l’alternative européenne pour être compétitif sur la scène mondiale. Cela a changé dès lors où le Royaume-Uni a choisi de partir.