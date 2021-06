L Vendredi dernier, la valeur de Docusign (NASDAQ : DOCU) s’est envolée, et de nombreux investisseurs ont essayé de trouver les meilleurs sites pour acheter des actions DocuSign en ligne.

À la lumière de cet intérêt accru, nous pouvons vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Ci-dessous, notre équipe d’analystes vous explique où acheter l’action DOCU, en listant nos deux meilleurs choix. En outre, plus bas sur la page, nous avons fourni une prédiction du prix de DOCU et expliqué pourquoi la valeur de l’action est en train de grimper en flèche.

Où acheter des actions DocuSign en ligne

Si vous souhaitez investir dans DocuSign, le service le plus simple pour atteindre cet objectif est un courtier en bourse en ligne. Il s’agit de plateformes réglementées et assurées qui vous permettent d’acheter et de vendre des actions comme DocuSign, et beaucoup proposent également des devises, des commodities et des crypto-monnaies.

Voici les deux meilleures plateformes pour s’engager :

CedarFX

eToro

Qu’est-ce que DocuSign ?

Fondé en 2003 et basé à San Francisco, DocuSign est l’un des principaux fournisseurs de signatures électroniques au monde. Avec 1 million de clients et des centaines de millions d’utilisateurs dans plus de 180 pays, il s’est imposé comme un acteur technologique significatif.

Depuis son introduction en bourse sur le NASDAQ en avril 2018, DOCU n’a cessé de croître à un rythme soutenu. Désormais, avec plus de 6 000 employés dans le monde, l’entreprise est prête à passer à la vitesse supérieure.

Pourquoi le cours de l’action DocuSign est-il en hausse ?

Grâce à d’excellents résultats au premier trimestre. Le chiffre d’affaires de DocuSign a connu une hausse substantielle de 58 % d’une année sur l’autre et s’élève désormais à la somme impressionnante de 469 millions de dollars. De plus, son revenu par action ajusté a augmenté de 267%, atteignant 0,44$. En fait, DOCU a largement dépassé les attentes des analystes

Et ce n’est pas tout : la société continue de générer des liquidités, avec un flux de trésorerie d’exploitation en hausse de 129 % à 136 millions de dollars, tandis que son flux de trésorerie disponible a augmenté de 275 % à 123 millions de dollars.

Devrais-je acheter l’action DOCU dès aujourd’hui ?

Si vous croyez aux résultats impressionnants du premier trimestre et à l’histoire macroéconomique à long terme de l’espace de signature électronique, alors c’est possible.

Assurez-vous simplement d’avoir effectué les vérifications préalables et les recherches techniques nécessaires pour vous assurer que vous êtes informé de votre investissement, et veillez à ne pas prendre de décisions impulsives. En matière d’investissement, la patience est votre meilleure alliée.

Prévision du prix de DOCU

Comme mentionné précédemment, les grandes institutions ont sévèrement sous-estimé DocuSign auparavant, bien que l’objectif de cours médian révisé de Wall Street de 275 $ pour DOCU soit néanmoins un objectif impressionnant.

DOCU va probablement croître cette année, mais il est peu probable que ce soit un parcours sans faute, et aucun investissement n’est jamais garanti pour fournir des rendements, alors assurez-vous de couvrir votre portefeuille de manière appropriée.