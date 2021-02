L’action sur le prix des devises en 2021 a créé un environnement de trading risqué. Nous pouvons dire que l’action sur les prix pour les deux mois de l’année n’a pas été une surprise. Après tout, toutes les sociétés d’investissement ont prédit en décembre de l’année dernière que le dollar allait baisser et que les actions auraient plus de place pour une hausse.

Ils avaient raison, car un environnement de risque signifie un euro, une livre sterling, un dollar australien, un dollar canadien, du pétrole, des actions plus élevés et un dollar américain plus faible. Les seules paires qui agissent différemment sont les paires de commodités et l’USDJPY qui suit les actions à la hausse. Bien que la corrélation de l’USDJPY avec les marchés des actions ait changé ces dernières années, la paire a agi en 2021 comme elle était censée le faire dans un environnement à risque.

Cependant, tout a changé hier. Alors qu’il ne reste plus qu’un jour de trading dans le mois, quelques revirements importants sont apparus sur le tableau de bord des changes. Comme toujours, la baisse est plus agressive que la hausse en raison de l’effet de panique.

Pour le reste du trimestre, l’action de prix la plus intéressante devrait se situer dans les paires de devises AUDUSD, EURUSD et USDJPY.

1. AUDUSD – La rupture de la courbe ascendante s’est accentuée en raison d’une dynamique divergente

Jusqu’à hier, la paire AUDUSD était en tête de l’environnement de risque pour les deux mois de l’année. Elle a dépassé les 0,80 et reste l’une des plus performantes pendant la pandémie.

Les raisons en sont évidentes si l’on considère la réaction des commodités aux politiques d’assouplissement monétaire dans le monde entier. L’Australie étant un grand exportateur de ressources minérales et d’autres commodités, la hausse des produits de base a également déclenché une remontée du dollar australien. Le dollar américain en a été la victime évidente, la monnaie de réserve mondiale ayant fortement baissé depuis que la Fed a ouvert des lignes de swap en avril de l’année dernière.

Malgré le rallye des deux mois de l’année, l’action des prix d’hier signale un retournement potentiel. La paire a formé un wedge ascendant sur son chemin jusqu’à 0,80 et s’est fortement inversée. Le mouvement à la baisse a déjà rompu la ligne de tendance à la hausse qui était censée servir de support, déclenchant une course pour le mouvement mesuré.

L’action de prix qui suit un coin ascendant retrace généralement la moitié minimum de la distance parcourue par le coin. Parfois, elle retrace la totalité du coin. Par conséquent, il ne faut pas négliger un mouvement de retour à 0,77 ou même 0,75 dans le futur, surtout si la vente d’hier se poursuit.

Le momentum n’aide pas non plus la paire australienne. L’action des prix a divergé, et le dernier plus haut au-dessus de 0,80 a manqué de dynamisme – une autre raison de tourner à la baisse sur la paire AUDUSD.

2. EURUSD – Le support dynamique tiendra-t-il à nouveau ?

La paire EURUSD est en hausse depuis que la Fed a ouvert des lignes de swap en USD en avril dernier. Comme le montre le graphique ci-dessus, la paire reste dans une tendance haussière, malgré le mouvement à la baisse en janvier. En fait, on peut dire que la série de hauts et de bas plus élevés est restée intacte jusqu’à présent.

Toutefois, la période à venir s’annonce intéressante. Si la paire EURUSD ne parvient pas à atteindre un nouveau plus haut, les acteurs du marché s’efforceront de revenir vers le niveau de 1,20. Le chiffre rond constitue un niveau pivot énorme, étant donné que le marché a mis quelques mois à se consolider en dessous avant de rompre à la hausse.

La BCE a encore du mal à traiter le taux de change EURUSD à des niveaux aussi élevés, mais jusqu’à présent dans l’année de trading, elle n’a pas eu beaucoup à faire pour l’arrêter. À en juger par la hausse des rendements américains, elle pourrait obtenir une aide inattendue des États-Unis, car le dollar montre des signes de vie.

À ce stade, le tableau technique est inchangé. L’EURUSD a réagi à un support dynamique à deux reprises. Alors que d’autres paires de dollars, telles que l’AUDUSD ou la GBPUSD ont atteint de nouveaux sommets en février, l’EURUSD n’a pas réussi à le faire. Cela montre la faiblesse du reste du trimestre et l’accent est mis sur la série de bas plus élevés.

3. USDJPY – Le moteur clé du mouvement Risk-On

Les deux mois de l’année de trading ont été dominés par un mouvement de prise de risque. Le risque signifie que le dollar prend littéralement le dessus sur toutes les autres grandes devises à une exception près : l’USDJPY. Dans le même temps, les actions américaines sont en hausse.

Ce qui est intéressant dans cette évolution, c’est qu’un véritable environnement de prise de risque n’a pas été mis en place depuis des années maintenant. Au lendemain de la grande crise financière de 2008-2009, les banques centrales sont intervenues avec des politiques monétaires non conventionnelles de différents types. En tant que telles, les marchés ont été faussés et nous avons rarement vu une coordination aussi étroite que durant les deux premiers mois de l’année de trading.

À l’avenir, le risk-on pourrait se transformer en risk-off. Non seulement les rendements obligataires aux États-Unis augmentent, mais aussi ceux du Japon, mais pas dans la même mesure. L’écart entre les deux sera déterminant pour le positionnement de la prochaine évolution de la paire USDJPY.

À en juger par le tableau technique, l’USDJPY est dans une tendance à la hausse, et elle a réagi chaque fois qu’elle a atteint le bord supérieur du canal. Jusqu’à présent, elle a trouvé des offres à chaque baisse, à un support dynamique.

Les traders devraient être prêts à tout dans le mois à venir. On peut dire que l’USDJPY est le joker qui permet d’aller de l’avant, car il détient la clé de l’environnement risk-on/risk-off. Si nous constatons une véritable prise de risque, la paire USDJPY pourrait baisser en même temps que l’ensemble du marché. Pour repérer ce moment, les traders doivent se concentrer sur le bord inférieur du canal ascendant.